『株式会社GOOD NEWS」から、ホリデーシーズンに向けた特別なスイーツが続々登場しています。

冬といえば雪、雪といえばホワイト！ この冬、『GOOD NEWS」の各種ブランドに、ホワイトチョコフレーバーが期間限定で登場しています。

『バターのいとこ ホワイトチョコ』は、『バターのいとこ』の冬限定フレーバー。

今年はバタークリームにバニラペーストを使用し、バニラ風味が香る、より贅沢でリッチな味わいになりかえってきました。

【商品詳細】

バターのいとこ ホワイトチョコ 3枚入

価格：1,080円

販売期間：2025年12月1日（月）～ なくなり次第終了

販売店舗：バターのいとこ、北海道バターのいとこ（北海道製造、北海道エリア限定）全店舗 ※阪急うめだ本店は除く

北海道限定ブランド『HOKKAIDO BROWN CHEESE』の『SNOWDOME』もホワイトチョコで冬仕様に。「さく、シュワッ、とろ～」メレンゲとブラウンチーズのとろける食感がおいしい、北海道限定のお菓子『SNOWDOME』が、ホワイトチョコに包まれ新登場。

くちどけの良い優しい甘さのホワイトチョコと、キャラメルのようななめらかなブラウンチーズの相性がぴったりです！

【商品詳細】

SNOWDOME ホワイトチョコレート

価格：4個入り 1,296円、8個入り 2,484円

販売期間：2025年12月15日（月）～

販売店舗：HOKKAIDO BROWN CHEESE大丸札幌店

さらに、北海道限定の『バターのいとこ』、通称”白いバターのいとこ”が、期間限定で全国で発売中です！

北海道の原料にこだわり、利活用したスキムミルクのみならず、生クリームや練乳なども合わせ濃厚なミルク感が味わえる、北海道限定発売の『バターのいとこ』、『北海道バターのいとこ』が12月下旬限定で全国で購入できます。

【商品詳細】

北海道バターのいとこ プレミアムミルク

価格：1,080円

販売期間：2025年12月15日（月）～12月31日（水） ※なくなり次第終了

販売店舗：バターのいとこ全店舗 ※阪急うめだ本店は除く

北海道Likers編集部のひとこと

心踊る冬限定フレーバーやクリスマスデザインのパッケージが登場！

冬だけしか味わえない特別なフレーバーはどれも見逃せません◎

文／北海道Likers

【画像・参考】GOOD NEWS Winter Special 2025 ～今年もやってきたGOOD NEWSが贈る特別なクリスマス～ - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。