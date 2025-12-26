「今、拭いてます！」とは言えない…。トイレの最中に宅配便が来た時の“正解”がわからなすぎる【作者に聞く】
トイレに入った瞬間にチャイムが鳴る。あるいは、届いた荷物を開けたら全く心当たりのない商品が入っている。宅配便を利用する中で、こうしたトラブルや珍事に遭遇した経験がある人は多いのではないだろうか。
今回は、宅配便にまつわるおもしろエピソードをアメーバブログ「運び屋ゆきたの漫画な日常」で発信している漫画家・ゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)の作品から、お届け先で起きた「あるある」エピソードを紹介する。
ピンポーン！「宅急便でーす！」
なぜ、今なのか！あえて今なのか…？あと数分ズレていれば……と言いたくなる絶妙に悪いタイミング、それが「トイレ中のチャイム」だ。
ある男性は、たまたまトイレが玄関の近くにあったため、「トイレ入ってるから、ちょっと待ってて！」と叫んで対応した。しかし、用を足して急いでドアを開けると、そこには誰もいない。なんと宅配員は、隣の家に配達に来ていたのだ。隣のチャイム音を自宅のものと勘違いして叫んでしまった男性。お互いに気まずい空気が漂う結果となった。
ゆきたさんは、「これはお客さんや読者さんから、一番よく聞く『あるある』です。『なんでトイレ中に限って来るの？』なんてよく聞かれるんですよね。『狙っているんですよ』と冗談でお答えするのですが、もちろん本当は僕にもわかりません。何でですかね……？」とコメントを寄せている。
■猛追！走り去るトラックとの攻防戦
チャイムが鳴ったものの、どうしても手が離せない。慌てて玄関を開けた時には、すでにトラックが出発していた……というのもよくある話だ。
再配達を依頼するのが申し訳なく、「待って〜〜〜！！」と走って追いかけたものの、トラックは無情にも走り去ってしまう。「ちょっとくらい待ってよ！」と憤慨していると、再びトラックが戻ってきた。実は「後ろから車が来てしまったので、一周して戻ってきた」という、配達員側のあるあるだったのだ。
ゆきたさんによれば、「配達側もちゃんと待つように気を付けてはいるのですが、常に急いでいるので『ご不在だな』と判断して、次のお宅へ向かってしまうことがあるかもしれません(すみません)。ただ、ご在宅だとわかっていればみんなちゃんと待ちますので、すぐに出られないときなどには、『出るのに時間がかかる』と伝えていただければ、少々待たせる分には全く問題ないかと思います」とアドバイスしている。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
