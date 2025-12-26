侍ジャパンの井端弘和監督が26日、来年3月に行われるWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に出場する8選手を発表しました。MLBからは大谷翔平選手、菊池雄星投手、そして松井裕樹投手が名を連ねました。NPBからは巨人の大勢投手や阪神の石井大智投手などが選ばれました。

今回は大谷選手をのぞいて、投手のみの発表となりましたが、その理由について井端監督は「投手はボールが変わってしまうので（早めに）」と説明。野手については「ある程度は固まっている」としましたが、すべて決まってから発表するつもりだと続けました。

また、大谷選手の投手起用については「まだ投げ始めてもいないので、キャンプに入ってから」見極めるそう。「（大谷選手は）申し分ないので、グラウンドで暴れてもらえれば。周りにもいい影響しか与えないので期待しています」としています。

▽参加が発表された8選手（数字は背番号）【MLB】1 松井裕樹（パドレス）16 大谷翔平（ドジャース）17 菊池雄星（エンゼルス）【NPB】14 伊藤大海（日本ハム）15 大勢（巨人）26 種市篤暉（ロッテ）61 平良海馬（西武）69 石井大智（阪神）