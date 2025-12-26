日本製鉄堺ブレイザーズは26日、東海大学のリベロ南口辰揮（22）が加入することを発表した。背番号は23を着用する。

大阪府出身の南口は清風高校を経て東海大に入学。直近の関東大学男子1部リーグ戦で3季連続でリベロ賞を受賞している。

南口はクラブを通じてコメントしている。

「日本製鉄堺ブレイザーズに入団することになりました南口辰揮です。日本製鉄堺ブレイザーズの一員として、大同生命SV.LEAGUEでプレーできることを大変嬉しく思います」

「子供の頃から憧れていたプロのバレーボール選手として自覚と責任を持ち、謙虚な姿勢を忘れず、学ぶ姿勢を大切にして日頃の練習から取り組んで行きたいと思います。また、これまでの経験を活かしてリベロとして守備面でチームに貢献したいと思います」

「まだまだ未熟な部分がありますが一日でも早くチームの力になれるように全力で頑張りますので応援よろしくお願いします」

また、北島武ヘッドコーチもクラブを通じて南口についてコメントしている。

「南口選手は、柔らかいボールタッチと豊富な運動量を兼ね備えた選手です。ディフェンスにおける状況判断にも優れており、チームに新たな刺激を与えてくれる存在になると期待しています。一日でも早くチームに溶け込み、持てる力を存分に発揮してほしいと思います」