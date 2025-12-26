パ・リーグのソフトバンク

写真拡大

プロ野球・ソフトバンクは26日、16名の新入団スタッフを発表しました。

中には、今季限りでの現役引退となった選手の名前も。加藤晴空さんは2021年ドラフトで育成10位指名を受け東明館高からソフトバンクに入団しましたが、今オフに戦力外となり、来季からは3軍ブルペン捕手に就任することが分かりました。同じく新入団スタッフとなった星野恒太朗さんも、2023年ドラフトの育成5位で駒沢大からソフトバンクに入団。2年目のシーズンを終えた今オフに戦力外となり、来季から野球振興部のアカデミーコーチに就任します。

新入団スタッフは以下の通りです。

大村孟　3軍用具担当 兼 3軍サブマネージャー
前所属：ヤクルト(2軍マネージャー)

山口覚貴　3軍打撃投手 兼 3軍スタッフ
前所属：石狩レッドフェニックス(選手)

加藤晴空　3軍ブルペン捕手
前所属：ソフトバンク(育成選手)

宮川祥　4軍マネージャー 兼 4軍用具担当
前所属：オリックス(2軍マネージャー)

保科諒真　ファームアスレティックトレーナー
前所属：福島レッドホープス(メディカルスタッフ)

大澤諭　ファーム ストレングス＆コンディショニング
前所属：楽天(ストレングス＆コンディショニング)

三輪智輝　リハビリ PT
前所属：江戸川病院グループ メディカルベース新小岩

松本真洋　リハビリアスレティックトレーナー
前所属：鶴田整形外科

柄木田健太　メンタルパフォーマンスコーチ ファーム担当
前所属：国立スポーツ科学センター

張 為瀚　中国語通訳
前所属：楽天モンキーズ(日本語通訳)

石渡祐樹　データサイエンスアナリスト
前所属：筑波大学 大学院

星 敬士郎　データサイエンスアナリスト
前所属：ノースショア・ツインズ(BCPBL ブリティッシュコロンビア プレミア ベースボールリーグ球団)

大山栞爾　R&D グループ野手担当
前所属：鹿屋体育大学 大学院

椎野新　ジュニアユースコーチ
前所属：ソフトバンク(4軍用具担当 兼 4軍サブマネージャー)

釜元豪　野球振興部 アカデミーコーチ
前所属：ソフトバンク(4軍外野守備走塁コーチ)

星野恒太朗　野球振興部 アカデミーコーチ
前所属：ソフトバンク(育成選手)