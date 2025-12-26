【ソフトバンク】新入団スタッフを発表 今オフ戦力外となった加藤晴空・星野恒太朗が新たな道へ
プロ野球・ソフトバンクは26日、16名の新入団スタッフを発表しました。
中には、今季限りでの現役引退となった選手の名前も。加藤晴空さんは2021年ドラフトで育成10位指名を受け東明館高からソフトバンクに入団しましたが、今オフに戦力外となり、来季からは3軍ブルペン捕手に就任することが分かりました。同じく新入団スタッフとなった星野恒太朗さんも、2023年ドラフトの育成5位で駒沢大からソフトバンクに入団。2年目のシーズンを終えた今オフに戦力外となり、来季から野球振興部のアカデミーコーチに就任します。
新入団スタッフは以下の通りです。
大村孟 3軍用具担当 兼 3軍サブマネージャー
前所属：ヤクルト(2軍マネージャー)
山口覚貴 3軍打撃投手 兼 3軍スタッフ
前所属：石狩レッドフェニックス(選手)
加藤晴空 3軍ブルペン捕手
前所属：ソフトバンク(育成選手)
宮川祥 4軍マネージャー 兼 4軍用具担当
前所属：オリックス(2軍マネージャー)
保科諒真 ファームアスレティックトレーナー
前所属：福島レッドホープス(メディカルスタッフ)
大澤諭 ファーム ストレングス＆コンディショニング
前所属：楽天(ストレングス＆コンディショニング)
三輪智輝 リハビリ PT
前所属：江戸川病院グループ メディカルベース新小岩
松本真洋 リハビリアスレティックトレーナー
前所属：鶴田整形外科
柄木田健太 メンタルパフォーマンスコーチ ファーム担当
前所属：国立スポーツ科学センター
張 為瀚 中国語通訳
前所属：楽天モンキーズ(日本語通訳)
石渡祐樹 データサイエンスアナリスト
前所属：筑波大学 大学院
星 敬士郎 データサイエンスアナリスト
前所属：ノースショア・ツインズ(BCPBL ブリティッシュコロンビア プレミア ベースボールリーグ球団)
大山栞爾 R&D グループ野手担当
前所属：鹿屋体育大学 大学院
椎野新 ジュニアユースコーチ
前所属：ソフトバンク(4軍用具担当 兼 4軍サブマネージャー)
釜元豪 野球振興部 アカデミーコーチ
前所属：ソフトバンク(4軍外野守備走塁コーチ)
