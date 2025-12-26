プロ野球・ソフトバンクは26日、16名の新入団スタッフを発表しました。

中には、今季限りでの現役引退となった選手の名前も。加藤晴空さんは2021年ドラフトで育成10位指名を受け東明館高からソフトバンクに入団しましたが、今オフに戦力外となり、来季からは3軍ブルペン捕手に就任することが分かりました。同じく新入団スタッフとなった星野恒太朗さんも、2023年ドラフトの育成5位で駒沢大からソフトバンクに入団。2年目のシーズンを終えた今オフに戦力外となり、来季から野球振興部のアカデミーコーチに就任します。

新入団スタッフは以下の通りです。

大村孟 3軍用具担当 兼 3軍サブマネージャー

前所属：ヤクルト(2軍マネージャー)

山口覚貴 3軍打撃投手 兼 3軍スタッフ

前所属：石狩レッドフェニックス(選手)

加藤晴空 3軍ブルペン捕手

前所属：ソフトバンク(育成選手)

宮川祥 4軍マネージャー 兼 4軍用具担当

前所属：オリックス(2軍マネージャー)

保科諒真 ファームアスレティックトレーナー

前所属：福島レッドホープス(メディカルスタッフ)

大澤諭 ファーム ストレングス＆コンディショニング

前所属：楽天(ストレングス＆コンディショニング)

三輪智輝 リハビリ PT

前所属：江戸川病院グループ メディカルベース新小岩

松本真洋 リハビリアスレティックトレーナー

前所属：鶴田整形外科

柄木田健太 メンタルパフォーマンスコーチ ファーム担当

前所属：国立スポーツ科学センター

張 為瀚 中国語通訳

前所属：楽天モンキーズ(日本語通訳)

石渡祐樹 データサイエンスアナリスト

前所属：筑波大学 大学院

星 敬士郎 データサイエンスアナリスト

前所属：ノースショア・ツインズ(BCPBL ブリティッシュコロンビア プレミア ベースボールリーグ球団)

大山栞爾 R&D グループ野手担当

前所属：鹿屋体育大学 大学院

椎野新 ジュニアユースコーチ

前所属：ソフトバンク(4軍用具担当 兼 4軍サブマネージャー)

釜元豪 野球振興部 アカデミーコーチ

前所属：ソフトバンク(4軍外野守備走塁コーチ)

星野恒太朗 野球振興部 アカデミーコーチ前所属：ソフトバンク(育成選手)