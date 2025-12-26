ÂæÏÑ¤Î½ù¼ãô¦¡ÖÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¡¡ÂæËÌ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÆþÃÄ²ñ¸«
¡¡¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÎÌ£Á´¤«¤é¥×¥íÌîµå¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Æþ¤ê¤·¤¿½ù¼ãô¦Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬26Æü¡¢ÂæËÌ»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£ÇØÈÖ¹æ18¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¡ÖÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ë¤È3Ç¯·ÀÌó¤Ç¡¢¶â³Û¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Íè½Õ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ï½Ð¾ì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Æ±ÀÊ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾ëÅç·ò»Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤Ï¡Ö¼ã¤¯¤ÆºÍÇ½¤Î¤¢¤ë½ùÅê¼ê¤È·ÀÌó¤Ç¤¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤À¡£¤â¤Ã¤È¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤¤Åê¼ê¤Ë°é¤Æ¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤Ï¡ÖÅê¼ê¿Ø¤ÎÃì¤È¤·¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£