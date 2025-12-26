°æ¾å¾°Ìï¤¬Àë¸À¡Ö¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬¥á¥¥·¥³¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤Ï100¡ó¤Ê¤¤¡×ÃæÃ«¡¦»ûÃÏ¤é¤½¤í¤¤¡ÖÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ß¤ó¤Ê¾¡¤Ä¡×
¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤¬25Æü¡¢¸ø¼°²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½Áª¼ê(¥á¥¥·¥³)¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±ÒÀï¤Ë¸þ¤±¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤ÏÁ´³¬µé¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É(PFP)¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¡¢°æ¾åÁª¼ê¤¬2°Ì¤ËÉâ¾å¡£²ñ¸«¤Ç°æ¾åÁª¼ê¤Ï¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤è¤ê²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯°ìÀï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÎÆâÍÆ¤ÇPFP1°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¯µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥Ô¥«¥½Áª¼ê¤Ï¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¥á¥¥·¥³¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¡£33Àï32¾¡1Ê¬¤±¤Î¶¯Å¨¤ËÂÐ¤·¤Æ°æ¾åÁª¼ê¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬¥á¥¥·¥³¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤Ï100¡ó¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ô¥«¥½¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ï¤³¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Ò¤È¤ÄÉ¬Í×¤ÊËÉ±ÒÀï¤Ç¤¢¤ë¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂç·¿¶½¹Ô¤Ï°æ¾åÁª¼ê¤ÎÂ¾¤ËWBC¡¢IBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÎÁ°Åý°ì²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿ÍÁª¼ê¤ä¡¢WBA¡¢WBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µéÁ°Åý°ì²¦¼Ô¤Î»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯Áª¼ê¤éÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬À¤³¦¤ÈÀï¤¤¤Þ¤¹¡£°æ¾åÁª¼ê¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÈó¾ï¤Ëµ»½Ñ¤âµ¤»ý¤Á¤â¥ª¡¼¥ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò´Þ¤áÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ß¤ó¤Ê¾¡¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£