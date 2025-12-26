Image: Soundpeats

ヘッドホンもイヤホンも星の数ほどモデルがありますが、中でも注目度が高まってきていると感じるのはオープン型イヤホン。ANC性能が上がる昨今、周辺音を自然に聞ける安全性と閉塞感のなさが魅力です。

オープン型は耳の穴にイヤホンを入れず、イヤーカフスのように耳の外型にひっかける・挟むデザインが主流なので、音へのこだわりは低くなりがち。その中で、オープンなのに音にしっかりこだわったのがSoundpeatsのClip 1です。

オープンでもいい音

Clip 1は12mmのディアルダイナミックドライバーを採用し、パワフルな音を実現。周りの音が聞こえる分、聞きたい音楽がしっかり聞こえるよう大きなドライバーはオープン型にはとくに重要になります。オープン型で人気のBose Ultra Open Earbudsも12mmドライバーを採用していますね。また、Clip 1のドライバーはマグネットシステムであり、音の歪みを低減、より音の再現性が向上します。

Image: Soundpeats

音へのこだわりが見えるのは、何よりも高音質コーデックのLDAC対応なこと。オープン＝音は二の次というイメージを払拭します。サウンドにこだわって、かつ安全も重視するのだ！

バッテリーもちは8時間、ケース込みで40時間。片耳5グラムという軽量かつコンパクトなつくりも、オープン型の装着感の良さを底上げします。

価格はSoundpeats公式サイトで9980円。1万円切り！

