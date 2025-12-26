目の前を歩いている猫を斜め後ろから激写すると、驚くほど綺麗なハートマークを発見！ご利益がありそうなほど美しいハートをXに投稿すると、記事執筆時点で1万2000件もの高評価がつき、「綺麗な大きなハートですね」「なんてエレガントなオシリス…」「ハッピーな１日送れそう！」といった声が寄せられました！

【写真：ネコを後ろから撮影→『おしり』を見てみると……『可愛すぎる模様』】

猫さんを斜め後ろから撮影したら…

Xアカウント「立ち耳スコのフク（@fukuneko_47)」さまでは、立ち耳が特徴的なスコティッシュフォールドの女の子「フク」ちゃんの日常が投稿されています。

この日、テーブルの上を歩いていたフクちゃん。ちょうど飼い主さんの目の前を通過したため、何気なく飼い主さんが後ろからおしり越しにフクちゃんを激写すると……

なんと、フクちゃんの美しいおしりに綺麗なハートマークが浮かび上がっているではありませんか！しっぽを上げてくれているので、より見やすくなっているハートマークは、見ているだけでご利益がありそうです。

綺麗なハートマークがSNSでも大絶賛！

突然、後ろからおしりを撮られてしまったフクちゃんは、「何よ」とちょっぴり驚いたような表情をしているようにも見えますが……

あまりにも綺麗でお利益がありそうなおしりのハートマークがXに投稿されると、投稿には「綺麗な大きなハートですね」「なんてエレガントなオシリス…」「ハッピーな１日送れそう！」「ありがたやありがたや」といった声が殺到！

記事執筆時点で投稿に1万2000件もの高評価がつくほど絶賛されることになりました。

普段はハートマークが隠れているおしり

普段からフクちゃんのおしりにはハートマークが存在しているのかと思いきや、角度や動きによっては普通の模様になるというので、本当に偶然が重なったときに見えるハートなのかもしれませんね！よりご利益がありそう♡

そんなフクちゃんの日常を垣間見られるのは、Xアカウント「立ち耳スコのフク（@fukuneko_47)」さまです。優雅で愛らしいお姿が魅力的なフクちゃんのお茶目な様子がたくさんご覧いただけます。

他の日のフクちゃんの姿も気になる方は、ぜひアカウントをチェックしてみてくださいね！

フクちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「立ち耳スコのフク 」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。