子どもの頃から歯磨きの習慣があるという猫さん。パパに歯を磨いてもらうお利口すぎる姿に驚きと賞賛の声が止まりません。

歯磨き上手な猫さんの姿は362.3万回再生を記録し、「偉すぎ賢すぎ、天才猫ちゃん」「ちょっとシワの寄った鼻が萌えます」「うちの子もやってみよかな...噛まれそうだけど...」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：小さい頃から『歯磨きの習慣がある猫』→パパが歯を磨くと…信じられない『驚きの光景』】

モネちゃんのナイトルーティン

TikTokアカウント『アインとモネ』に投稿されたのは、マンチカン「モネ」ちゃんの姿。一緒に暮らすコーギー犬の「アイン」ちゃんとは、種を超えて仲良しなのだそう。プロレスをしたり散歩に出掛けたり、元気いっぱいに過ごしているのだとか。

モネちゃんには、毎日のナイトルーティンがあるそう。それは、なんと「歯磨き」。苦手な猫さんも多い歯磨きを、モネちゃんは見事にこなすといいます。

可愛すぎる歯磨き姿

パパさんが歯ブラシを持ってモネちゃんの口を開けると、モネちゃんが嫌がることなく歯ブラシを受け入れたといいます。左の牙、右の牙、小さな前歯の順に丁寧に磨いていったそう。左手でモネちゃんの頭を支え、右手で歯を磨くのがお決まりのスタイルなのだとか。

歯を磨かれているときのモネちゃんの顔は、鼻や眉間にシワが寄って何とも言えない可愛さ。逃げることも嫌がることもなく、「余裕にゃ」というふうに歯磨きをされていたというモネちゃん。子猫のときからの歯磨き訓練のおかげで、今では立派な「歯磨き猫」に成長したそう。

ピカピカの歯が自慢

歯磨きが上手なモネちゃんですが、ときには拒否することもあるそうで...。パパさんがいつものように歯磨きをしようとすると、モネちゃんが「今日は嫌にゃ」というように前足でパパさんの手をのけたといいます。パパさんは「こんな日もある」と一旦中止し、様子を見てからもう一度トライしたそう。

毎日の歯磨きのおかげで、モネちゃんの歯はピカピカ。黄ばみや虫歯とは無縁の輝く歯が自慢なのだそう。パパさんの努力とモネちゃんの頑張りで築き上げた歯磨きルーティン。「うちの子にもしてあげたい」という声も多く、モネちゃんは歯磨き猫として、たくさんの猫さんたちのお手本になることでしょう。

投稿には、「大人しい！いい子だねぇ」「うちの子たちにやったらたぶん血まみれになる」「毎回私の手が傷だらけになります笑」といった2900件を超える声が寄せられています。

海外からのコメントも多く、猫さんの歯磨きへの関心は国内外を問わずとても高いようです。

TikTokアカウント『アインとモネ』には、マンチカン「モネ」ちゃんとコーギー犬「アイン」ちゃんの愛くるしい姿が投稿されています。

