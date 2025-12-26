【ハニーズのネイビー】が良い！ 40・50代に似合う♡「高見えトップス」

知的な印象を醸し出すネイビーのアイテムはシーンを問わず着回しやすく、必然的に稼働率も高くなる頼れる存在。そこで今回は、ネイビー色の高見えトップスを【ハニーズ】からセレクト！ ギャザーや襟元のフリルといった上品かつ可愛いディテールのおかげで、「地味」のひと言に終始しないスタイリングを楽しめるはず。黒ともブルーとも異なる安心感のある色のトップス、ぜひワードローブの1軍に追加を。

切り替えギャザーがフェミニンなアクセントに

【ハニーズ】「切替ギャザートップス」\1,780（税込）

前身頃にギャザーの切り替えを入れることで、ふんわりとフェミニンなデザインに仕上げたこちらのトップス。胸下から控えめに広がるラインが気になるウエストまわりを自然にカバーしつつ、ボトムスとのワンツーでも単調に見せないアクセントになってくれます。黒よりも柔らかな印象に見せやすいネイビーの色味が、どこかコーデのクラス感を高めてもくれそうです。

襟元の控えめなフリルが上品な甘さを香らせる

【ハニーズ】「あったか裏地衿フリルブラウス」\2,980（税込）

襟ぐりに控えめなフリルをあしらい、一点投入でコーデにエレガントな品が漂うブラウス。フロントにタックを入れることで立体感を出しており、ボディラインを拾いにくいのが嬉しいポイントです。深いネイビーは黒代わりの引き締め役としても頼りになりそう。フリルがあっても甘口に寄りすぎず、クールなパンツコーデにも取り入れやすいはず。

レイヤード風コーデが即完成する技ありデザイン

【ハニーズ】「レイヤード風トップス」\2,680（税込）

裾にシャツ生地をドッキングさせることで、1枚でトレンドのレイヤード風コーデが完成する技ありトップス。ノーカラーのアウターと合わせたときにも首元の物足りなさを埋めてくれるハイネックは高さが控えめのため、顔まわりが詰まって見えにくいのがGOOD。ネイビー × ブルーの知的で爽やかな色合わせなら、真面目に寄せたいオフィスカジュアルにも着回せそうです。

クリーンにまとえるしっとりVネックカーディガン

【ハニーズ】「ヒアルロン酸Vカーデ」\2,980（税込）

「しっとりソフトな風合い」（公式ECサイトより）の高見え素材を使用し、クリーンな印象で着こなしやすいカーディガン。シャープなVネックが首元や顔まわりをすっきり見せるだけでなく、下に重ねたトップスのデザインを隠さず上手に引き立ててくれそうです。ネイビーの端正な雰囲気のおかげで、ゆとりのあるシルエットでもきちんと感をキープしてくれるはず。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ