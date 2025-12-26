東京世界陸上、男子棒高跳びで銅のマーシャルが報告

今夏、東京で行われた世界陸上で、陸上男子棒高跳びの銅メダリストとなったカーティス・マーシャル（オーストリア）がSNSで婚約を発表。お相手はニュージーランドのスプリンター、オリビア・イートンで、大粒のダイヤモンドが輝くドラマチックなシチュエーションに世界中から祝福の声が上がっている。

幸せのオーラがあふれている。2人はインスタグラムに5枚の画像を共同投稿。淡い陽光が差し込む砂浜で抱き合い、唇を重ねるロマンチックなシルエットが収められている。さらに、2人が重ね合わせた手には、イートンの薬指に大粒のダイヤモンドが輝きを放つ婚約指輪も。まさに「人生最良の瞬間」を感じさせる決定的瞬間となっている。

「わたしたち」という言葉と指輪の絵文字で行われた報告に、世界中から祝福の声が集まった。

「ああぁぁぁ、最高よ！！！」

「泣けた」

「なんてことなの！！」

「最高のプレゼントだ！」

「史上最高のニュースだ！！！」

「可愛すぎる！」

「なんて素晴らしい指輪なんだ」

マーシャルは2023年ブダペスト世界陸上で銅メダル。今年9月の東京大会でも自己ベストに並ぶ5メートル95をマークし、2大会連続の銅メダルに輝いた。一方のイートンも、ニュージーランド代表として200メートルや100メートルを主戦場に活躍した。



（THE ANSWER編集部）