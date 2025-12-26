元参院議員のガーシー氏（東谷義和）が26日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ドバイに逃亡していた高級腕時計シェアリングサービス「トケマッチ」運営会社の元代表が現地で拘束され、警視庁が逮捕するとの記事を引用し、私見をつづった。



【写真】落語家としても活躍するガーシー氏 ド派手な衣装！

ガーシー氏は「引き渡し条約のないUAEでの拘束、そして日本への送致・逮捕。オレのときと違い、国が逮捕に動いた可能性がある。これは、これからUAE、ドバイに行っても逮捕されますよってゆうみせしめにもなっている（本文ママ）」との見方を示した。



YouTubeで芸能人や会社経営者らを脅迫したとして、暴力行為法違反（常習的脅迫）などの罪に問われたガーシー氏は2023年6月4日、滞在先のドバイで拘束され、成田空港で警視庁に逮捕された。2024年3月14日、東京地裁で執行猶予付きの有罪判決を受けている。



ドバイに逃亡→現地で拘束→逮捕の“経験者”であるガーシー氏は「でも、日本に帰ってきたからこそわかる。捕まって、反省し、やり直しが日本でさせてもらえることがほんま幸せやなと」と、自身の境遇と重ね合わせていた。



（よろず～ニュース編集部）