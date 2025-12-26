山崎賢人、山田杏奈ら、『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』キャラクターバナー7種解禁
山崎賢人が主演する映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』より、杉元（山崎）、アシリパ（山田杏奈）ら、各キャラクターバナー7種が解禁された。
【写真】『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』杉元（山崎）、アシリパ（山田杏奈）らキャラクターバナー
シリーズ累計3000万部（2025年8月時点）突破のベストセラー漫画を実写化する本作は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一獲千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動する姿を描くサバイバル・バトルアクション。
2024年1月19日公開の映画『ゴールデンカムイ』、WOWOWにて放送・配信された『連続ドラマW ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』の続編となる。主人公の元陸軍兵・杉元佐一を山崎賢人が演じる。
このたび、キャラクターバナー7種が完成した。
杉元（山崎）、アシリパ（山田）、そして鶴見中尉（玉木宏）率いる、鯉登（中川大志）、月島（工藤阿須加）、二階堂（柳俊太郎）、宇佐美（稲葉友）の第七師団。土方（舘ひろし）を筆頭とした永倉（木場勝己）、牛山（勝矢）、家永（桜井ユキ）、夏太郎（塩野瑛久）の土方一派。
他にも尾形（眞栄田郷敦）、白石（矢本悠馬）、谷垣（大谷亮平）、ウイルク（井浦新）、キロランケ（池内博之）、インカラマッ（高橋メアリージュン）、犬童（北村一輝）、都丹（杉本哲太）、門倉（和田聰宏）、のっぺら坊の総勢22名が7つのビジュアルになって登場。それぞれの個性と思惑がぶつかり合い、この先の壮大な闘い予感させるビジュアルとなっている。
キャラクターバナーは、随時、各地の劇場で掲出予定（※一部劇場を除く）。さらに、ムビチケの発売も決定した。
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』は、2026年3月13日より公開。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記。
※柳俊太郎の「柳」は「『柳』の異体字」が正式表記
※アシリパの「リ」は小文字が正式表記。
※インカラマッの「ラ」は小文字が正式表記。
