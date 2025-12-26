格闘技イベント「RIZIN」は26日、都内で会見を行った。「師走の超強者祭り」大みそかにさいたまスーパーアリーナで行われる「師走の超強者祭り」の試合順と中止対戦カードを発表した。

残念ながらYA―MANがケガしたことで斎藤裕との一戦が中止となった。会見した斎藤は「いい状態ではあったのですが、相手のYA―MAN選手のケガということでこの試合が実現しなくなったことを凄く残念に思う。今でも言葉にできない気持ちが強くて、自分ももの凄く残念ですね。RIZIN10周年の大事な大会で試合ができないもどかしさがあります。今でも何が正しいのか、どうしたらいいのか、ずっと考えるんですけど、自分の中で重いものを抱えてやってきたので、言葉にできないですけど」と試合が急きょ中止になり、沈痛な面持ちで話した。

欠場するYA―MANは主催者側を通じて「今回練習中に左眼窩低骨折をしてしまい、試合欠場することになってしまいました。対戦相手の斎藤選手、本当に申し訳ありません。ケガをした状況としては、試合前最後のボクシングスパーリングでヘッドギア装着し、グローブは16オンスにて行いましたが、眼球にパンチをもらい眼窩低骨折をしてしまいました。骨折部位から目の組織が飛び出してしまい、早急に手術をしないと飛び出した部位が壊死してしまうとのことで、すぐに手術することになってしまいました。この試合を楽しみにしてくださっていた皆様、本当に申し訳ありませんでした」とコメントした。