スタバも！韓国カフェチェーン最新ガイド 冬季限定メニューまとめてみた【ハングクTIMES】
こんにちは。韓国在住のライターで撮影コーディネーターの二俣愛子です。
韓国の街は、今、クリスマスの余韻を残しながらも少しずつ「ソウルの寒い冬の日常」へと移り変わっていく季節。その季節の変化をもっとも身近に感じられる場所のひとつが、カフェチェーンです。冬季限定のメニューは、地元の人にとっても楽しみな存在となっています。
今回は、韓国で特に利用者の多い、スターバックス、A TOWSOME PLACE、Hollys、MEGA COFFEE、COMPOSEの5つの人気チェーンを取り上げ、冬ならではの限定メニューをご紹介します。
■スターバックス
韓国のスターバックスで、2026年1月1日からスタートするのが、アメリカの国民的ドラマで日本でもブームを巻き起こした「フレンズ」とのコラボメニュー。
甘いパープルベリーとアールグレイをブレンドし、登場人物・モニカの家の扉をイメージした『フレンズ アールグレイ ベリーティーラテ』や、シナモンの香りが漂うニューヨークの冬を再現した『フレンズ シナモンドルチェ風カプチーノ』。
そのほか、フードメニューもあり、ドラマで印象的なシーンを彷彿とさせるチーズケーキ『フレンズ ひっくり返したチーズケーキ』やフレンズの登場人物・ジョーイお気に入りのサンドイッチをイメージした『フレンズ ラグ―ミートボールサンドイッチ』も発売。
スタバといえば見逃せないグッズも、フレンズコラボで登場予定。
フレンズの象徴的なカフェ「セントラルパーク」でメンバーたちの定位置だったソファ席をドームに入れ込んだ「タンブラー」や、モニカの部屋のパープルカラーのドアをイメージした「タンブラー」、ジョーイの口癖でもある“How you doin”を落とし込んだ「マグカップ」などが発売されるようです。
■A TOWSOME PLACE （ア トゥーサム プレイス）
韓国では「トゥーサム」の愛称で親しまれている人気のコーヒーショップ。デザートを目的に訪れる人が多いのも特徴で、今期は特にケーキがかわいいのです。
チョコレートクリームに、爽やかなアプリコットコンポートを合わせたチョコ好き必見のムースケーキ『ウィンターベア』、甘いキャラメルクリームに、香ばしくローストしたピーカンナッツをプラスした見た目もかわいいスノーマンケーキ『ウィンタースノーマン』、そして、キャラメルカスタード入りの生クリームと、チョコチップの食感が楽しい、なめらかなムースケーキ『メルティングスノーマン』。これ以外のもいちごをたっぷりと使ったケーキが1カットから楽しめます。
また、ノンアルコールのホットスパイスドリンク『ウィンター ヴァンショー』も話題。シナモンやオレンジが香る大人の味わいなのだとか。
■Hollys（ハリス）
Hollysは韓国全土に展開されているチェーンカフェで、TOWSOME同様に“電源カフェ”としても知られています。席の大部分に電源が設置されていたり、お店によっては勉強や仕事に集中できるよう1人用で囲われた座席もあり、フリーランスにとってはありがたいかぎり。
Hollysの冬といえば、やはり“いちご”を使ったメニューが主役。毎年12月から1月にかけて、フレッシュないちごの風味を生かしたドリンクやスイーツが並びます。
この冬は、12月3日から国内産いちごをぜいたくに使った『いちごたっぷりラテ』や、しっかり果肉感が楽しめるフレッシュですっきりとした飲み心地がいい『生いちごジュース』が登場。
ほかにも、コグマ（スイートポテト）を使ったメニューもあります。お見逃しなく！
■MEGA COFFEE
韓国を代表する “メガサイズのコーヒー”を提供してくれるMEGA COFFEEは、国民的なカフェチェーンで、朝には出勤前の人たちで行列もできるほど。ホットアメリカーノはたった1500ウォンというお手軽さで愛されていて、大胆な色使いやトッピングの組みあわせが面白いドリンクも盛りだくさんなのです。そして、現在、20周年を迎えるスーパージュニアとのコラボレーションを開催中。
カラフルなマシュマロをたっぷり乗せた『マシュマロ スノー クリームチョコ』や、ピンクとオレンジのコントラストが写真映えもばっちりな『メガビタ ポップ スムージー』が登場。
そして、なんとフライドポテトがどかんと乗った『カムティスティック ミルクシェイク』まで。どんな味か気になりませんか？
■COMPOSE COFFEE（コンポーズコーヒー）
COMPOSEはリーズナブルでバラエティ豊富なドリンクが人気のショップで、現在、広告塔を務めるのはBTSのV。伝統的な韓国茶が楽しめるのもほかにはない魅力です。
体の芯まで温めてくれる、冬ならではの茶系ドリンクからは、甘酸っぱい梅の風味ですっきりとした後味が楽しめる「メシル茶」や、じっくりと抽出された深い味わいと優しい甘さがいい塩梅の韓国伝統薬膳茶「サンファ茶」がいただけます。そして、甘さ控えめでもっちりとした食感がくせになる「コグマ（さつまいも）パン」もラインナップ。
また、いちごを使ったボリュームたっぷりなスイーツドリンクも豊富にそろいます。
COMPOSEのシーズンメニューは、伝統的な飲み物と現代的なカフェ文化が融合しているよう。韓国らしいドリンクを試したい方におすすめです。
■この冬は韓国の“スイーツ系ドリンク”に注目
今の季節は、韓国カフェ各社が“季節感と個性”を詰め込んだスペシャルメニューが展開されるタイミング。甘酸っぱいいちごラテから、さつまいも（スイートポテト）を使ったドリンクやスイーツ、伝統茶アレンジまで、それぞれのチェーンでしか味わえない一杯を楽しんでみてください。
（取材・文：二俣愛子）
