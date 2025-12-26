»²¹Í¤Ï2006WÇÕÍ¥¾¡´ÆÆÄ¤Î¥ê¥Ã¥Ô¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½´ÆÆÄ¥¬¥Ã¥È¥¥¡¼¥¾¤¬¸ì¤ëWÇÕ¤Ø¤Î»×¤¤¡ÖÄ¹¤¯¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬¼çÌò¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¿ÉñÂæ¤ËÌá¤ë¤³¤È¡×
2026WÇÕ¡¦²¤½£Í½Áª¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×I¤Î2°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Ø²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡£±¿Ì¿¤Î¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Ï3·î26Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¤Þ¤º½à·è¾¡¤ÇËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï2018¡¢2022Ç¯¤È2Âç²ñÂ³¤±¤ÆWÇÕ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë3Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¤ÏÂçÌäÂê¤À¡£²¤½£Í½Áª¤ÎÅÓÃæ¤«¤éÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¸¥§¥ó¥Ê¡¼¥í¡¦¥¬¥Ã¥È¥¥¡¼¥¾¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤âÊ¿¾ï¿´¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤À¤È¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Ø°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥¬¥Ã¥È¥¥¡¼¥¾¤Ï¸½ÌòÁª¼ê¤È¤·¤Æ2006WÇÕÀ©ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥§¥í¡¦¥ê¥Ã¥Ô¤¬»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¬¥Ã¥È¥¥¡¼¥¾¤Ï¥ê¥Ã¥Ô¤Î»ØÆ³¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥ê¥Ã¥Ô¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¥³¥Ô¡¼&¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¡¢½õ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥ê¥Ã¥Ô¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤ÎÃ£¿Í¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤Î»×¤¤¤ÏWÇÕ½Ð¾ì¤Ë¤¢¤ê¡¢Ä¹¤¯¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬¼çÌò¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¿ÉñÂæ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤À¡×¡Ê¡ØTuttomercato¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¥×¥ì¥¤¥ª¥ÕËÜÈÖ¤Þ¤Ç3¥ö·î¤Û¤É¤¢¤ë¤¬¡¢¥¬¥Ã¥È¥¥¡¼¥¾¤Ë¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤½Å°µ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ËÜÍè¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ì¤Ð¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¥¬¥Ã¥È¥¥¡¼¥¾¤ÏÊ¿¾ï¿´¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£