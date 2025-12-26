45ºÐ¥ì¥¸¥§¥ó¥É2¿Í¤¬¥ß¥é¥Î¥Ñ¥é¤Ø¡¢ Ä¹Ìî¤«¤é8Âç²ñÏ¢Â³¤Î¿·ÅÄ²Â¹À¡Ö´°À®·Ï¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¿¹°æÂçµ±¤ÏÈá´ê¤Î¶âÌÜ»Ø¤¹
¢£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¿äÁ¦ÆâÄêÁª¼ê²ñ¸«¡Ê25Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜºâÃÄ¥Ó¥ë¡Ë
ÍèÇ¯3·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼¡¢¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡Ê¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥¡¼¡¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¡Ë¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢3¶¥µ»¤Î¿äÁ¦ÆâÄêÁª¼ê18¿Í¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯8Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¡¦¿·ÅÄ²Â¹À¡Ê45¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë7Âç²ñ½Ð¾ì¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë3¤Ä¡¢¶ä1¤Ä¡¢Æ¼1¤Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿·ÅÄ²Â¹À¡Ê45¡¢ÆüÎ©¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¤Ï¡Ö1Æü1Æü¤ò²á¤´¤·¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢8Âç²ñÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ß¥é¥Î¤Ø¸þ¤±°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¿·ÅÄ¤Ï3ºÐ¤Î»þ¡¢ÁÄÉã¤Î±¿Å¾¤¹¤ë°ð´¢¤êµ¡¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢º¸¤Ò¤¸¤«¤éÀè¤òÀÚÃÇ¤·¤¿¡£ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤ëÁÄÉã¤ËÂÐ¤·¡¢¿·ÅÄ¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ò¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¡¢¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥¡¼¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¡£¤½¤·¤Æ17ºÐ¤Ç1998Ç¯¤ÎÄ¹ÌîÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢8°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢2002Ç¯¤Ç¤Ï5Ò¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£10Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Âç²ñ¤Ç¤Ï2¼ïÌÜ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¡¢ÁÄÉã¤Î¼ó¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë18Ç¯Ê¿¾»Âç²ñ¤Ç¤â10Ò¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Îµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡ÈÀã¾å¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥¡¼¡£¤½¤ó¤Ê²á¹ó¤Ê¶¥µ»¤Ë¡¢45ºÐ¤Î¿·ÅÄ¤¬Ä©¤ßÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¤Î´°À®·Ï¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤âÀÎ¤ÏÂ®¤¯Æ°¤±¤Æ¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Ç¤â¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤¤¤í¤ó¤Êµ¤¤Å¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ËÍ¤ÏÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯7Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¡¦¿¹°æÂçµ±¡Ê45¡Ë
¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼¤Ç¥ß¥é¥Î¥Ñ¥é¤Î¿äÁ¦ÆâÄêÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¹°æÂçµ±¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤â¡¢¿·ÅÄ¤ÈÆ±¤¸45ºÐ¤À¡£
¿¹°æ¤Ï16ºÐ¤Î»þ¡¢»ö¸Î¤Ë¤è¤êÀÔ¿ñ¤òÂ»½ý¤·¼Ö¤¤¤¹À¸³è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ñ¥é¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼¤Ç¡¢2002Ç¯¤Î¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£Âç²ñ¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢06Ç¯¥È¥ê¥Î¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç6Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¶ä¥á¥À¥ë4¤Ä¡¢Æ¼¥á¥À¥ë3¤Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½çÄ´¤Ë³ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¿¹°æ¡£7Âç²ñÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ß¥é¥Î¤Ç¤ÏÈá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ö¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤É¤Î¼ïÌÜ¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡Ê¶â¥á¥À¥ë¤ò¡ËÌÜ»Ø¤»¤ë¤è¤¦¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ºÂ°Ì¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¿¹°æ¤Ï¡Ö¥Á¥§¥¢¥¹¥¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Þ¥·¥ó¤Ë¾è¤ê¡¢»þ¤Ë»þÂ®100¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÂ®ÅÙ¤ÇÀãÌÌ¤ò³ê¤ê¹ß¤ê¤ë¡£¡ÖÅ¾¤ó¤À¤ê²ø²æ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼ã¤¤º¢¤Ï¿²¤ÆÌÜ¤¬³Ð¤á¤ì¤Ð¼£¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤¬¡¢µÕ¤ËÍâÆüÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¤â¤Ã¤ÈÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£45ºÐ¤Îº£¤Ê¤ª¡¢¶¥µ»¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¥¹¥¡¼¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ª¤«¤ÄËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡ÍÑ¶ñ¤ò²þÁ±¤·¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÍèÇ¯¤Î3·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£45ºÐ¤Î¿·ÅÄ¤È¿¹°æ¤¬¤É¤ó¤Ê³ê¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ö¥È¥Ã¥×¼Ì¿¿¤Ï¡¢¿¹°æÂçµ±Áª¼ê¡Êº¸¡Ë¤È¿·ÅÄ²Â¹ÀÁª¼ê¡Ê±¦¡Ë
