¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ê24¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¡ÊÌÚÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª26¡×¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÊüÁ÷²ó¤Ç¹â¶¶¤ÎÂ¾¤Ë½÷Í¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¤ä¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×ÌðÉô¹ÀÇ·¤Î¥¯¥Ó¤¬·èÄê¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï½Ð±é¼Ô¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡ÖºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤Ê2Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¯¥Ó¤Ï²ù¤·¤¤¤±¤ì¤É¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¥´¥Á¤«¤éÄº¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë°ÎÂç¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¥´¥Á½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤ËÇÐÍ¥´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£
¡¡¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢¤´Í÷Äº¤¤¤¿³§ÍÍ¡¢»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£