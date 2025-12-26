¡Ú¥Î¥¢¡ÛOZAWA¤¬°ðÂ¼°¦µ±¤òÄ©È¯¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¡Ö¤ªÁ°¡¢BreakingDown¤Î²ñ¸«¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡×
¡¡¥Î¥¢ÍèÇ¯£±·î£±Æü¤ÎÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë£Ï£Ú£Á£×£Á¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢²¦¼Ô£Ù£ï£ó£è£é£ë£é¡¡£É£î£á£í£õ£ò£á¡Ê°ðÂ¼°¦µ±¡á£³£³¡Ë¤ò¿å¤«¤±Ä©È¯¡£·ãÅÜ¤Î°ðÂ¼¤ËÅ¾ÅÝ¤µ¤»¤é¤ì¤ë£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡º¸Â¤Î¥±¥¬¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦Ãæ¤Î£Ï£Ú£Á£×£Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£³Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤ÇµÞ¤¤çÍ½Äê¤òÁ°ÅÝ¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤ËÉüµ¢¡£Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ç£¶¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È°ðÂ¼¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤¤¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£²£°£°£°¡¡£Ø¡×¤ÎÃç´Ö¤«¤é¹õ¤¤±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿¥é¥Õ¥Õ¥¡¥¤¥È¤òÅ¸³«¤·°ðÂ¼¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅÜ¤ê¼ý¤Þ¤é¤Ì°ðÂ¼¤Ë¡¢²ñ¸«ËÁÆ¬¤«¤éµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¡Ö½ë¶ì¤·¤¤¤è¡£¤É¤¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£ÊÑ¤À¤è¡×¤È¤¢¤·¤é¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ê¤ãÊÑ¤«¡£ÌîÎÉÇ¤Ë¥¨¥µ¤ä¤ë¥ä¥Ä¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ¤Ê¥ä¥Ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤â¤ó¤Ê¡Ä¡£¤ªÁ°¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¥¨¥µ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¿¡Ê¥Î¥éÇ¤Î¡Ë¥é¥Ã¥¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡¢º£²¿¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤¢¤Î»þ¡ØÆüËÜ¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤â¤ó¤Ê¡£¥¦¥½¤À¤è¤Ê¡ª¡×¤È»ØÅ¦¤À¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¥¦¥½¤È¸À¤¨¤Ð²¶¤¬Îý½¬¤Ç¥±¥¬¤·¤¿»þ¤â¥¦¥½¤Î¾ðÊó¤ò²ñ¼Ò¤ËÎ®¤·¤Æ¡Ø¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¿¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡¢¼£ÎÅÈñ¤Î£´£°ËüÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡£¤ªÁ°¡¢¥¦¥½¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡×¤È²¦¼Ô¤ò¥¦¥½¤Ä¤¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤À¡£¤½¤Î¾å¤Ç°ðÂ¼¤¬±Ñ¹ñ¤Ë£±Ç¯¡¢ÊÆ£×£×£Å¤Ë£±Ç¯¤Î¹ç·×£²Ç¯³¤³°Éð¼Ô½¤¹Ô¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤²¤Æ¡ÖÂç¤·¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£¤«¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ø¥¿¥¯¥½¤Ê±Ñ¸ì¤ò¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤«¡×¤È°ÂÖ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤è¤Ê¡£¥Î¥¢¤ÎÎò»Ë¾å¤â¤Ã¤È¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ÃË¤¬¤½¤ó¤ÊÊÑ²½¤Çµö¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À±£¤·¶Ì¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤³¤Î°ðÂ¼°¦µ±¤¬£²Ç¯´Ö¤Î½¤¹Ô¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»î¹ç¤ò¤ª¸«¤»¤·¤è¤¦¡×¤ÈÄ©È¯¤·¤¿¡£
¡¡°ðÂ¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤â¥¿¥ì¥ó¥È¤â°î¤ì¤ë¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤Ê¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤êÊý¤Ï¥¢¥É¥ß¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡ÊÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë¡×¤È¤ÎÈ¿ÏÀ¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¯¥»¥¹¡ÊÂçÀ®¸ù¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¥¢¥É¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é£±·î£±Æü¤Ï¥Ù¥ë¥È¤ò¼é¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼£Ï£Ú£Á£×£Á¤ò¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥È¡Ê¶µ°é¡Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¸å¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥é¥Ö¡ÊÂç¤¤Ê°¦¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ï¥°¡ÊÊúÍÊ¡Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â²Ð²Ö¤òÈô¤Ð¤·¹ç¤Ã¤¿£²¿Í¤ÏºÇ¸å¤Ë¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤¹¤ë¤È£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¿å¤ò°ðÂ¼¤ÎÆ¬¤«¤é¤Ö¤Ã¤«¤±¤Æ¡ÖÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡£¥«¥ë¥à¥À¥¦¥ó¡ÊÍî¤ÁÃå¤±¡Ë¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¤³¤ì¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿²¦¼Ô¤ËÆÍ¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿£Ï£Ú£Á£×£Á¤ÏÅ¾ÅÝ¡£¸ÇÄê´ï¶ñ¤òÉÕ¤±¤¿º¸Â¤òÍÞ¤¨¤Æ¡ÖÄË¤¤ÄË¤¤ÄË¤¤º¸Â¤¬¡ª¡¡¥±¥¬¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡£¤ªÁ°¡¢£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î¤Î²ñ¸«¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤À¡£¡ÖÆÍ¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ç°²½¤·¤¿¡¼¡ª¡×¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀ©»ß¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿°ðÂ¼¤ËÄÉ¤¤²ó¤µ¤ì¤Æ¡¢Á´ÎÏ¼ÀÁö¤ÇÆ¨¤²²ó¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£