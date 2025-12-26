¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÀ¥¸ÅÍøÉ§»á¤ÈÅÏÊÕ¹¯¹¬»á¤¬£ÖÍ½ÁÛ¡¡ÅÏÊÕ»á¡Ö¸¶´ÆÆÄ¤¬ÃæÂç¤òÁêÅö°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡±ØÅÁ³¦¤Î½ÅÄÃ£²¿Í¤¬Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£ÁáÂç£Ï£Â¤ÎÀ¥¸ÅÍøÉ§»á¡Ê£¶£¹¡Ë¤ÈÅÏÊÕ¹¯¹¬»á¡Ê£µ£²¡Ë¤Ï£²£¶Æü¡¢µþ²¦É´²ßÅ¹¤ÎÂè£±£°£²²óÂç²ñ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¥Ö¡¼¥¹¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡½ç°ÌÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢À¥¸Å»á¤Ï£±°Ì¤«¤é¡ÖÀÄ³ØÂç¡¢¶ðÂç¡¢ÁáÂç¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£ÀäÂÐ²¦¼Ô¤ÎÀÄ³ØÂç¤ò¡Ö½Ð±À¡¢Á´ÆüËÜ¤È±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¤ÁÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Áª¼êÁØ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥È¥Ã¥×¡£¡ÊÁª¼ê¤¬¡Ë¸òÂå¤·¤Æ¤â¤½¤ó¿§¤Ê¤¤¤Î¤¬¶¯¤ß¡£¸¶¡Ê¿¸¡Ë´ÆÆÄ¤Îàµ±¤±ÂçºîÀïá¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ðÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´ÆüËÜ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¤Ë¤Ïº´Æ£¡Ê·½ÂÁ¡¢£´Ç¯¡Ë·¯¤¬ÉÔ°Â¡£ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËüÁ´¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÀÄ³Ø¤òÈ´¤¯¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤Ã¤¿¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡À¥¸Å»á¤Ï¡¢º´Æ£¤òÂç²ñ¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤Ëµó¤²¡ÖÀ¤³¦¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤Áª¼ê¡££²¶è¤òÁö¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤Áª¼ê¡£Èà¤ÎÁö¤ê¤Ç¶ðÂô¤¬¾¡¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â·è¤Þ¤ë¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿Êì¹»¤ÎÁáÂç¤Ï¡Ö»³¤òÀ©¤¹¤ë¼Ô¤ÏÈ¢º¬¤òÀ©¤¹¤ë¡¢¥¤¥³¡¼¥ë¹©Æ£¡Ê¿µºî¡¢£³Ç¯¡Ë¡¢¥¤¥³¡¼¥ëÁá°ðÅÄ¡×¤È¹©Æ£¤Î²÷Áö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ»á¤Ï¡ÖÃæÂç¡¢ÀÄ³ØÂç¡¢¶ðÂç¡×¤ÈÍÎÏ¹»¤ò»ØÌ¾¤·¤Ä¤Ä¡Ö±ýÏ©¤ÏÁá°ðÅÄ¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¡×¤ÈÀë¸À¡£ÃæÂç¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Áª¼ê¤Ç¾å°Ì£±£°¿Í¤Î£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÊ¿¶Ñ¥¿¥¤¥à¤¬½é¤Î£²£·Ê¬Âæ¤ËÆÍÆþ¡£¡Ö¡ÊÃæÂç¤¬¡Ë¾¡¤Äº¬µò¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥à¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¸¶´ÆÆÄ¤¬°Õ³°¤ËÃæÂç¤òÁêÅö°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÁ°¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤·ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡¢Â¾¤ÎÂç³Ø¤¬½Ð¤ë¤è¤ê¤¤¤ä¤À¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¸¶´ÆÆÄ¤È¤Î²ñÏÃ¤ò¸µ¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£