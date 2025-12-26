【紅白歌合戦 見どころ10選】「あんぱん」SPステージに北村匠海ら豪華キャスト集結 M!LK参加の「夜桜お七」Perfume活動休止前のラストステージも
【モデルプレス＝2025/12/26】大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）。ここでは見どころをまとめる。
【写真】STARTO・スタダ・カワラボら2025年「紅白」曲目一覧
アイナ・ジ・エンドは、2025年に世界的にヒットを記録した人気アニメ「ダンダダン」の主題歌「革命道中-On The Way」を、紅白だけの「ダンダダン」スペシャル映像とともに届ける。さらに、アイナのファンを公言しているお笑いコンビ・千鳥のノブが駆けつけ、応援。ステージを盛り上げる。
紅白の司会を務める女優の今田美桜は、主人公・のぶを演じた連続テレビ小説「あんぱん」の紅白スペシャルステージも繰り広げられ、のぶの夫・嵩役の北村匠海をはじめとした豪華キャストが登場。加えてアンパンマン、ばいきんまん、ジャムおじさん、ドキンちゃん、しょくぱんまん、カレーパンマンら人気アニメ「それいけ！アンパンマン」のキャラクターが登場。子どもはもちろん、世代を超えてつながるコーナーとなっている。
演歌歌手の石川さゆりは、日本が世界に誇るオーケストラ・NHK交響楽団とともに「天城越え」を披露。「100年後の未来にも残るような天城越えを届けたい」と意気込む石川とNHK交響楽団による、圧巻の歌声と演奏が織りなす紅白だけのスペシャルコラボレーションが繰り広げられる。
演歌歌手・坂本冬美の名曲「夜桜お七」には、紅白に初出場する5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが踊りで参加。M!LK持ち前の元気でパワフルなパフォーマンスが、坂本の艶と、どんな化学反応を起こすのか。
純烈が生中継で「いい湯だな（ビバノン・ロック）」を届ける。デューク・エイセスが発表した「いい湯だな」。ザ・ドリフターズが掛け声などのアレンジを加えたことでも人気となったこの歌を、純烈がリスペクトを込めてパフォーマンス。中継リポーターにはお笑いコンビ・タイムマシーン3号が決定した。
乃木坂46が披露するのは「Same numbers」。タイトルにちなんで、楽曲のパフォーマンス中にメンバーが出す数字に合わせて、視聴者がリモコンの同じ数字を押していく参加型のチャレンジ企画となっている。視聴者が獲得した得点が、基準の得点を超えるとスペシャル特効がステージを彩る。
2025年末でコールドスリープ（活動休止）を発表したPerfumeは「ポリリズム」や「巡ループ」などの「Perfume Medley 2025」を披露。これまで紅白の舞台で世間に衝撃を与えてきたPerfumeのパフォーマンスには、振付・演出にMIKIKO氏が参加。Perfumeの歴史を濃縮したステージに注目が集まる。
今や大みそかの名物となった演歌歌手・三山ひろしによる「紅白×けん玉」。2025年もけん玉のギネス世界記録にチャレンジする「酒灯り〜第9回 けん玉世界記録への道〜」を披露。今回のゲストは、ILLIT（アイリット）のイロハ（IROHA）、演歌歌手の新浜レオン、9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のMAKI（マキ）、TRFのDJ KOO、お笑いコンビ・ハリセンボンの箕輪はるか。そして今回、3年連続で紅白司会を務める有吉弘行が、満を持してけん玉企画に参加。豪華メンバーとともに「連続してけん玉をキャッチした人の最も長い列」129人連続の世界記録達成を目指す。
そして、ABCテレビ・テレビ朝日系「M-1グランプリ2025」で21代目王者に輝いたお笑いコンビ・たくろうが出演決定。また、演歌歌手の水森かおりは「大阪恋しずく 〜紅白ドミノチャレンジ2025〜」で会場を盛り上げる。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉（3年連続3回目）、今田（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】STARTO・スタダ・カワラボら2025年「紅白」曲目一覧
◆アイナ・ジ・エンド、アニメ「ダンダダン」主題歌歌唱
アイナ・ジ・エンドは、2025年に世界的にヒットを記録した人気アニメ「ダンダダン」の主題歌「革命道中-On The Way」を、紅白だけの「ダンダダン」スペシャル映像とともに届ける。さらに、アイナのファンを公言しているお笑いコンビ・千鳥のノブが駆けつけ、応援。ステージを盛り上げる。
◆「あんぱん」スペシャルコーナーに北村匠海ら豪華キャスト登場
紅白の司会を務める女優の今田美桜は、主人公・のぶを演じた連続テレビ小説「あんぱん」の紅白スペシャルステージも繰り広げられ、のぶの夫・嵩役の北村匠海をはじめとした豪華キャストが登場。加えてアンパンマン、ばいきんまん、ジャムおじさん、ドキンちゃん、しょくぱんまん、カレーパンマンら人気アニメ「それいけ！アンパンマン」のキャラクターが登場。子どもはもちろん、世代を超えてつながるコーナーとなっている。
◆石川さゆり×NHK交響楽団による「天城越え」スペシャルコラボレーション
演歌歌手の石川さゆりは、日本が世界に誇るオーケストラ・NHK交響楽団とともに「天城越え」を披露。「100年後の未来にも残るような天城越えを届けたい」と意気込む石川とNHK交響楽団による、圧巻の歌声と演奏が織りなす紅白だけのスペシャルコラボレーションが繰り広げられる。
◆坂本冬美の名曲「夜桜お七」M!LKが踊りで盛り上げる
演歌歌手・坂本冬美の名曲「夜桜お七」には、紅白に初出場する5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが踊りで参加。M!LK持ち前の元気でパワフルなパフォーマンスが、坂本の艶と、どんな化学反応を起こすのか。
◆純烈、ザ・ドリフターズにリスペクトを込め「いい湯だな（ビバノン・ロック）」披露
純烈が生中継で「いい湯だな（ビバノン・ロック）」を届ける。デューク・エイセスが発表した「いい湯だな」。ザ・ドリフターズが掛け声などのアレンジを加えたことでも人気となったこの歌を、純烈がリスペクトを込めてパフォーマンス。中継リポーターにはお笑いコンビ・タイムマシーン3号が決定した。
◆乃木坂46、テレビのリモコンを使った視聴者参加型のSPパフォーマンス
乃木坂46が披露するのは「Same numbers」。タイトルにちなんで、楽曲のパフォーマンス中にメンバーが出す数字に合わせて、視聴者がリモコンの同じ数字を押していく参加型のチャレンジ企画となっている。視聴者が獲得した得点が、基準の得点を超えるとスペシャル特効がステージを彩る。
◆結成25周年・Perfume、コールドスリープ（活動休止）前のラストステージ
2025年末でコールドスリープ（活動休止）を発表したPerfumeは「ポリリズム」や「巡ループ」などの「Perfume Medley 2025」を披露。これまで紅白の舞台で世間に衝撃を与えてきたPerfumeのパフォーマンスには、振付・演出にMIKIKO氏が参加。Perfumeの歴史を濃縮したステージに注目が集まる。
◆三山ひろし、豪華メンバーで「紅白×けん玉」
今や大みそかの名物となった演歌歌手・三山ひろしによる「紅白×けん玉」。2025年もけん玉のギネス世界記録にチャレンジする「酒灯り〜第9回 けん玉世界記録への道〜」を披露。今回のゲストは、ILLIT（アイリット）のイロハ（IROHA）、演歌歌手の新浜レオン、9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のMAKI（マキ）、TRFのDJ KOO、お笑いコンビ・ハリセンボンの箕輪はるか。そして今回、3年連続で紅白司会を務める有吉弘行が、満を持してけん玉企画に参加。豪華メンバーとともに「連続してけん玉をキャッチした人の最も長い列」129人連続の世界記録達成を目指す。
◆「M-1グランプリ2025」優勝、お笑い芸人・たくろう出演決定
そして、ABCテレビ・テレビ朝日系「M-1グランプリ2025」で21代目王者に輝いたお笑いコンビ・たくろうが出演決定。また、演歌歌手の水森かおりは「大阪恋しずく 〜紅白ドミノチャレンジ2025〜」で会場を盛り上げる。
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉（3年連続3回目）、今田（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】