みちょぱ、タイトミニから美脚スラリ「攻めたコーデ」「スタイル流石」と熱視線
【モデルプレス＝2025/12/26】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が12月24日、自身のInstagramを更新。ブラックミニスカコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】27歳ギャル「攻めたコーデ」話題のタイトミニスカ姿
みちょぱは全身黒のコーディネートを披露。黒のタイトなミニスカートに黒のロングブーツを合わせ、スラリと美しい脚が際立っている。
この投稿にファンからは「ブラックコーデ似合いすぎ」「攻めたコーデ」「かっこいい」「圧倒的存在感」「スタイル流石」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆みちょぱ、オールブラックコーデ披露
◆みちょぱのミニスカ姿が話題
