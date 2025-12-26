みちょぱ（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/26】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が12月24日、自身のInstagramを更新。ブラックミニスカコーディネートを披露し、反響が寄せられている。

【写真】27歳ギャル「攻めたコーデ」話題のタイトミニスカ姿

◆みちょぱ、オールブラックコーデ披露


みちょぱは全身黒のコーディネートを披露。黒のタイトなミニスカートに黒のロングブーツを合わせ、スラリと美しい脚が際立っている。

◆みちょぱのミニスカ姿が話題


この投稿にファンからは「ブラックコーデ似合いすぎ」「攻めたコーデ」「かっこいい」「圧倒的存在感」「スタイル流石」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】