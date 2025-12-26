「コンフィデンスマンJP」など出演・織田梨沙、第1子出産を発表「母子ともに健康です」
【モデルプレス＝2025/12/26】モデル・女優の織田梨沙（30）が12月26日、自身のInstagramを更新。第1子出産を報告した。
【写真】織田梨沙、子供の写真公開
織田は「月、第一子となる男の子を出産しました」とつづり、子供の写真とともに出産を報告。「母子ともに健康です。これからもよろしくお願いします」と結んでいる。
織田は1995年11月12日生まれ、千葉県出身。2012年より、モデルとして活動を開始。近年では「コンフィデンスマンJP」シリーズのほか、Netflix「離婚しようよ」（2023）、日本テレビ系 「となりのナースエイド」（2024）に出演するなど、女優としても幅広く活躍している。プライベートでは、サッカーJリーグ・名古屋グランパス・椎橋慧也選手と、2024年12月に結婚していたことを報告した。（modelpress編集部）
