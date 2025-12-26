兒玉遥（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/26】元HKT48で女優の兒玉遥が12月24日、自身のInstagramを更新。サンタクロースコスプレを披露し、話題になっている。

◆兒玉遥、ミニスカサンタコス披露


兒玉は「サンタはるっぴとクリスマス屋形船」とつづり、12月20日に開催された屋形船を会場としたイベントの姿を披露。ミニスカートのサンタクロースのコスプレで、美しい脚が際立っている。

◆兒玉遥のサンタコスが話題


この投稿にファンからは「美脚すぎる」「スタイル抜群」「サンタはるっぴ可愛い」「サンタコス最高」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

