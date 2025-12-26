兒玉遥、美脚際立つミニスカサンタ姿披露「スタイル抜群」「可愛い」とファン絶賛
【モデルプレス＝2025/12/26】元HKT48で女優の兒玉遥が12月24日、自身のInstagramを更新。サンタクロースコスプレを披露し、話題になっている。
【写真】29歳元HKT48「スタイル抜群」話題のミニスカサンタ姿
兒玉は「サンタはるっぴとクリスマス屋形船」とつづり、12月20日に開催された屋形船を会場としたイベントの姿を披露。ミニスカートのサンタクロースのコスプレで、美しい脚が際立っている。
この投稿にファンからは「美脚すぎる」「スタイル抜群」「サンタはるっぴ可愛い」「サンタコス最高」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳元HKT48「スタイル抜群」話題のミニスカサンタ姿
◆兒玉遥、ミニスカサンタコス披露
兒玉は「サンタはるっぴとクリスマス屋形船」とつづり、12月20日に開催された屋形船を会場としたイベントの姿を披露。ミニスカートのサンタクロースのコスプレで、美しい脚が際立っている。
◆兒玉遥のサンタコスが話題
この投稿にファンからは「美脚すぎる」「スタイル抜群」「サンタはるっぴ可愛い」「サンタコス最高」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】