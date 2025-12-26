ルーキーにとっては心強い存在になりそうだ。

村上宗隆（25）が入団したホワイトソックスに今オフ、打撃コーチとして招聘されたデレク・ショーモン氏（35）。その手腕には定評があるからだ。

独立リーグで2012年に現役を引退し、指導者に転身、30代半ばながら来季、コーチ歴14年目を迎えるベテランだ。

今季までアシスタント打撃コーチを務めたマーリンズでは、ホワイトソックスと同様に若手主体のチームの底上げに貢献した。

中でも、オリオールズ時代から未完の大器と期待されながら、伸び悩んできたカイル・ストワーズ外野手（27）は、ショーモン・コーチの指導を受けて飛躍的に向上。これまで24年の3本塁打がキャリアハイだったが、今季は25本（打率.288、73打点）と量産した。大リーグ機構推薦によって自身初のオールスターに選出され、ナ・リーグ外野手部門のシルバースラッガー賞の最終候補にエントリーされた。

ショーモン・コーチの指導法は至ってシンプルだ。近年、メジャーで注目されているチェース率（投手はボール球を振らせ、打者はボール球に手を出す）の向上を重視。同コーチは単に悪球に手を出さないだけではなく、徹底して狙い球を絞ることを意識させているという。

昨季までのストワーズは村上同様、速球への対応に苦しみ、特に高めの速球を空振りするケースが多かった。狙い球も絞り切れていなかったが、ショーモン・コーチの指導で選球眼が向上し、チェース率は昨季の32.6％から今季は27.9％、同様に三振率は35.4％から27.4％、四球率は6.2％から10.5％にそれぞれ改善した。

ショーモン・コーチは村上についてMLB公式サイトの取材に「彼は勤勉で、情熱も持っている。こちらに来れば、課題に対して前向きに取り組めるだろう」と話している。

村上はホ軍と契約する際、来年3月のWBC出場を容認された。アリゾナキャンプには短期間の滞在になるが、限られた時間で名伯楽から、どれだけ吸収できるか。

