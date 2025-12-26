本命にも逃げられた──。

巨人・石塚裕惺「坂本勇人師匠」に引導渡すツラい役目 来春キャンプは三塁挑戦構想も

ソフトバンクから自由契約となっていた有原航平（33）を日本ハムが獲得すると、スポーツ紙で報じられた。

今月2日にソフトバンクの保留者名簿から外れた2年連続最多勝右腕は、メジャー再挑戦を含めた移籍を模索。残留交渉を続けていたソフトバンクや巨人も名乗りを上げ、争奪戦に発展していた。日本ハムは4年総額30億円規模といわれる大型契約を提示したとみられ、2020年以来6年ぶりの古巣復帰となる。

赤っ恥なのは、本気で獲得に乗り出していた巨人である。

菅野がメジャー移籍した今季は、開幕投手を務めたエース戸郷が8勝9敗と苦しみ、期待の井上、赤星らの若手は故障で離脱。2ケタ勝利は11勝（4敗）の山崎のみで、後半戦に失速して3位。CSもあえなく敗れた。先発投手が今オフの最重要補強ポイントとされていたが、さる球界関係者がこう言った。

獲得のキーマンがいたのに…



「まず国内FA権を持つ中日・柳裕也（31）をターゲットにした。21年に最優秀防御率、最多奪三振のタイトルを獲得するなど、長年中日を支えてきた先発投手陣の柱で、巨人も獲得に手応えがあったようだが、直前のところで残留を決めてしまった。さらに、ほぼ獲得が決まっていたメジャー帰りの前田健太（37）も、最終的に楽天にさらわれた。それでも本命の有原さえ補強できれば一発逆転。巨人に獲得のキーマンがいたのですが……」

有原はソフトバンク時代の24年に、当時同僚で同学年の甲斐拓也（33=現巨人）と「最優秀バッテリー賞」を受賞した。

「有原は今でも甲斐と連絡を取り合う仲で、もちろん巨人の内部情報を収集したでしょう。昨年、FAで三顧の礼で迎えられた甲斐が、巨人では1年目の6月の交流戦で、早くも岸田にスタメンマスクを譲る試合が増えた。その後、右手中指を骨折して離脱。復帰後も2番手扱いが続いた。そんなシビアな面も有原に敬遠された要因かもしれない。本気の巨人の提示は3年総額20億円規模だったといいます。カネも年数もチームの魅力も、日本ハムには及ばなかったということです」（同）

来季契約最終年となる巨人・阿部監督の危機感は相当だろう。