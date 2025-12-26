【2025年スポーツ界 書けなかった話】

阪神・佐藤輝明の更改交渉は難航 メジャー挑戦&年俸大幅増に暗雲か

「こんなチームでは勝てませんよ！」

複数の関係者によれば、阪神の藤川球児監督（45）が苛立ちを募らせたのは今年の10月23日だったという。

ソフトバンクとの日本シリーズ開幕前々日に行われたNPBドラフト直前の会議。藤川監督や球団幹部、スカウト陣に配られたレジュメには、藤川監督の今後の予定も記されていた。ドラフト終了後は、シリーズ1、2戦が行われる福岡へ入ることになっていたが、レジュメの藤川監督の予定欄には「帰阪」の2文字が……。単なるケアレスミスだったものの、これを見た藤川監督は怒りにわなわなカラダを震わせ、冒頭の言葉を吐き捨てたという。

藤川監督は昨オフ、指導者経験ゼロで就任。2位に13ゲームの大差をつけ、2年ぶりのリーグ優勝に導いた。CSもファイナルステージでDeNAに3連勝して圧倒した。

「強敵であるソフトバンク相手の日本シリーズを目前に控え、相当ピリピリしていたのは確かです」と、コーチ経験のある球団OBがこう続ける。

「シリーズ直前のミーティングでも、スタッフが相手の先発投手を読み切れなかったことに激怒したと聞きました。もっとも、ソフトバンクは先発隠しをしていたわけではない。日本ハムとのCSファイナルが第6戦（10月20日）までもつれ、中でも主戦のモイネロは第1戦から中4日で最終第6戦に先発。小久保監督も『シリーズでの起用は回復次第』と言っていた。その状況で先発ローテを読むのは簡単ではないのですが、それでも藤川監督は納得がいかなかったのではないか」

そんな中、藤川監督はシリーズ開幕直前に「先発隠し」を徹底。2戦目にデュプランティエ（来季からDeNA）を先発起用する“奇襲”を仕掛けるも、不発に終わった。

肩肘を張りすぎた新米監督が、日本ハムとの激闘を制してリーグ連覇を達成するなど、乗りに乗っていた敵将に太刀打ちできるはずがなかった？