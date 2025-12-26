銀座コージーコーナーの午スイーツ♡新年を祝う干支ケーキ登場

新しい年の始まりに、心もほころぶ甘いひとときを。銀座コージーコーナーから、2026年の干支「午」をテーマにした新春限定スイーツが登場します。ひとりじめサイズの干支ケーキや、選ぶ楽しさが詰まったスイーツおせちなど、お正月気分を盛り上げるラインアップが勢ぞろい。家族団らんやお年賀にもぴったりな、縁起のいいスイーツで“スイーツ初め®”を楽しんでみませんか♪

干支「午」で迎えるスイーツ初め®

「干支のケーキ（午）」は、2026年の干支である午をキャラメルクリームで表現したプチデコレーションケーキ。価格は750円（税込810円）で、販売期間は2025年12月30日（火）～2026年1月4日（日）頃です。

チョコクリームをスポンジでサンドし、抹茶スポンジクラムとキャラメルクリームで草原を駆ける姿を描いた、見た目も味わいも楽しい一品。

同期間で登場する「おみくじ付き初夢ケーキ」も同価格で、招き猫や富士山、初日の出など縁起モチーフが詰まったケーキにおみくじピック付き。新年の運だめしにもおすすめです。

銀座コージーコーナーの”新春限定焼菓子ギフト”でお祝いしよう♪

選ぶ楽しさ広がるスイーツおせち

毎年人気の「スイーツおせち」は、おせちのお重をイメージした専用ボックスにプチケーキを詰め合わせたアソート。

9個入は2,900円（税込3,132円）、12個入は3,900円（税込4,212円）で、販売期間はいずれも12月30日（火）～2026年1月4日（日）頃です。

干支の午や初日の出モチーフのタルト、おみくじ付きロールケーキなど、見ても食べても楽しい内容。家族それぞれが好きなケーキを選べるのも魅力です。

新春限定ケーキで華やかに

新春限定スイーツとして、「新春チーズスフレ」は640円（税込691円）で登場。

北海道産クリームチーズを使用した“しっとり、ふわシュワッ”食感が魅力で、「新春」デザイン帯付きパッケージは手みやげにもぴったりです。

また、12月26日（金）からは「夢みるレインボーユニコーン」も販売。価格は480円（税込518円）で、4色のフルーツ風味スポンジと苺クリームが織りなす、ゆめかわいい味わいを楽しめます。

笑顔で始める新年の甘い時間

縁起のいい干支モチーフから、家族で楽しめるスイーツおせちまで、銀座コージーコーナーの新春スイーツは新年の食卓を華やかに彩ってくれます。

おせちの後のデザートや、お年賀、ちょっとしたご褒美にもぴったり♡“スイーツ初め®”という新しい習慣とともに、甘く幸せな一年のスタートを迎えてみてはいかがでしょうか。

数量限定のため、気になる方はお早めにチェックを♪