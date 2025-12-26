フリーアナウンサーの森香澄（30）が25日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。夫との出会いについて語った。

この日は韓国の超大手レーベル・YGエンターテインメントから、BIGBANGの弟分としてデビューした『TREASURE』のASAHI、HARUTO、YOON JAE HYUKが登場。韓国での恋愛常識、知人の紹介で出会いたい派の「ソゲティン」と日常で運命的にに出会いたい派の「チャマンチュ」について議論が行われた。

モデルのアンミカが「ソゲティンBARっていう、行ったら（店の）主人が“あっちも気に入ってるみたいだから一緒にどう？”ってソゲティンをヘルプしてくれる店がある」と切り出す場面が。MCの森は「今もあります、そういう店。行きました私」と明かした。

「一緒にいた友達が行ってみたいって言って行ったんですけど、凄くて」と回顧。「私が行った店はビールを頼むと何杯かに1回コインがもらえる。そのコインを持って他の卓に行ってゲームを申し込む。そのゲームを受けるかはその人次第で、話してみたいと思ったら受けるし、話さなくていいかなと思ったら断る。ゲームきっかけで最初盛り上がれるからそのままなんとなく一緒に飲める」と説明した。

アンミカから「ゲームはしたんですか？」とツッコまれると「しました」とぶっちゃけ。タレントの指原莉乃からは「日本で遊べないからめっちゃ楽しんでんじゃん」と指摘されていた。