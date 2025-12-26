相次ぐクマ被害に対応するため、環境省はクマ対策費用として過去最大となる62億円を来年度予算案として計上し、26日、閣議決定されました。

環境省によりますと、11月までにクマに襲われたことにより13人が死亡するなど今年度、統計開始以来、過去最悪のクマ被害となっています。こうした状況に対応するため、環境省はクマ対策としては過去最大の62億円を2026年度予算案に盛り込み、26日、閣議決定されました。2025年度の当初予算は1億円でしたが、当初予算としては大幅に増額することになります。

緊急銃猟による捕獲やいわゆる「ガバメントハンター」の人件費や人材育成など地方自治体がおこなう対策を支援する交付金事業に52億円、国による科学的な個体数の推定調査などの費用について5億円を計上しています。

この財源ついては、クマ被害が増加した秋にアメリカやイギリスが日本への渡航に際し注意を呼びかけるなど、観光にも影響があったことから、国際観光旅客税も活用するということです。

政府は先月、人の生活圏周辺でのクマの捕獲などの強化や個体数削減・管理を示した「クマ被害対策パッケージ」を関係閣僚会議でとりまとめ、対策の強化を進めています。