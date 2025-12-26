クリスマスに行きたいと思う「長野県（信州・北信エリア）の温泉地」ランキング！ 「別所温泉」を抑えた1位は？
街中が華やかなイルミネーションに彩られ、心躍るクリスマスの足音がすぐそこまで聞こえてきました。大切な人たちと過ごす聖なる夜、今年は趣向を変えて、湯けむりに包まれながら静かに過ごす温泉旅を計画してみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月16日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「クリスマスに行きたい温泉地に関するアンケート」を実施しました。その中から、「クリスマスに行きたいと思う長野県（信州・北信エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：別所温泉（長野県）／65票2位は、信州最古の温泉と称される「別所温泉」です。「信州の鎌倉」とも呼ばれるこの地は、北向観音や安楽寺といった歴史的な寺社が点在し、落ち着いた大人のクリスマスを過ごすのにぴったりの情緒があります。冬の夜、静寂に包まれた石畳の道を歩きながら巡る外湯体験は、この地ならではの醍醐味（だいごみ）。派手な演出よりも、歴史ある街並みの中で大切な人と静かに語らい、良質な湯に浸かる。そんな質実剛健で温かなクリスマスを求める層から高い支持を得ました。
回答者からは「和の雰囲気が漂うところです。クリスマスの時期にあえてこうしたところで過ごすのも良いかと思いました」（40代女性／神奈川県）、「露天風呂では澄んだ美しい空に光る星を眺めることができそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）、「クリスマスの軽井沢を観光してから別所温泉に立ち寄ってお風呂で体を温めたい」（40代男性／岩手県）といった声が集まりました。
1位：野沢温泉（長野県）／98票1位に輝いたのは、趣のある温泉街とウィンタースポーツの聖地として知られる「野沢温泉」でした。クリスマス時期の野沢温泉は、一面の銀世界に包まれ、まさに「ホワイトクリスマス」を体感できる絶好のロケーションです。30余りもの源泉があり、13軒の外湯（共同浴場）を巡る街歩きは、湯気が立ち込める幻想的な風景を楽しめます。スキーやスノーボードでアクティブに楽しんだ後、熱めの源泉で冷えた身体を温める体験は格別です。
回答者からは「雪景色の中で楽しめる歴史ある外湯巡りや、温泉街の情緒がクリスマスの雰囲気にぴったりだからです。スキー場も近く、冬ならではのアクティビティと温泉を同時に楽しめる点も魅力的だと思います」（40代女性／千葉県）、「クリスマスには特別なことをしたくて、ジビエ料理を食べたいから」（40代女性／神奈川県）、「クリスマスに家族でスキーを楽しみつつ温泉にもつかれる最高の年末を迎えられそうだから」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)