¡Ö»ØÎØ¤Ç¤«¡¼!!¡×¾×·âº§¤«¤é1¥«·î¡ÄPerfume¤¢¡Á¤Á¤ã¤óà½é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÇ®»ëÀþ¡ÖÌô»Ø¤¬¥¥é¥¥é¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Á¥é¸«¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡ÖÃ¶Æá¤µ¤óÌÜÀþ¤Î¼Ì¿¿¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¤ÎÀ¼¤â¡Ä
¡¡Àè·î11Æü¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿Perfume¤Î¡Ö¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤ÈÀ¾ÏÆ°½¹á¤¬à¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ðá¤Î¿ô¡¹¤òSNS¤Ç¾Ò²ð¤·Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡25Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö»ä¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¡Ö»ä¤Ë¤â¥µ¥ó¥¿¤¬Íè¤¿¡×¤ÈÆó¤Ä¤ÎÅê¹Æ¤ò¤·¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¡£
¡¡¥ß¥Ë¾æ¤Î¥µ¥ó¥¿¥³¥¹¥×¥ì¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿°û¿©Å¹¤é¤·¤¾ì½ê¤Ç·ëº§¤Î½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿°ìËë¤òÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃ«¤Þ¤ê¤¢¤«¤éà¤ªÂ·¤¤á¤Î¥¯¥Þ¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿»þ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÌô»Ø¤¬¥¥é¥¥é¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö»ØÎØ¤Ç¤«¡¼!!¡×¡Ö¤â¤¦¿ÍºÊ¡Ä¡×¤Ê¤Éà¿·º§á¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Î½é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë»ØÀè¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¥µ¥ó¥¿!?!?!¡×¡Ö½÷¿À¤µ¤Þ¤¡¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤óÌÜÀþ¤Î¼Ì¿¿¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¶¦Í...¡×¡Ö¤¢¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢¥Á¥é¸«¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£