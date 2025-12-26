¡ÖÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¿À²ó¤Ç¤·¤¿¡×à¤Ð¤±¤Ð¤±á¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ËÀä»¿¤ÎÍò¡¢Í¼Êë¤ì¤Î³¤ÊÕ¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°2¿Í¡Ö¤â¤¦ÎÞ¤È¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥·¥¢¥ï¥»¥Ë¡¢¥Ê¥Ã¥Æ¥´¥·¥Ê¥µ¥¤¡×
¡¡Ç¯ÆâºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿26Æü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡£Í¼Êë¤ì¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤¬Àä»¿¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4Ç¯Á°¤ËÊÌ¤ì¤¿É×¡¦¶äÆóÏº(´²°ìÏº)¤«¤éÉü±ï¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¹ðÇò¤µ¤ì¤ë¾¾Ìî¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤éË¬¤Í¤Æ¤¤¿»×¤¤¿Í¡¢¥¤¥é¥¤¥¶(¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹)¤«¤é°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤·¤¿¤¤¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¡£
¡¡¥È¥¤â¥Ø¥Ö¥ó¤â³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ç¸ß¤¤¤Î¿´¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£Í¼Êë¤ì¤Î³¤ÊÕ¤ò»¶Êâ¤¹¤ë2¿Í¡£²ñÏÃ¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡£¿åÌÌ¤Ë½À¤é¤«¤¤¸÷¤¬È¿¼Í¤·¡¢¾¯¤·¤º¤Ä´ó¤êÅº¤¦±Æ¤¬Æ°¤¯¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬¼ê¤òº¹¤·½Ð¤¹¤È¥È¥¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¼ó¤ò¿¶¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¼ê¤ò°®¤êÊÖ¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡Ö °ì½ï¤ËÆ±¤¸Æ»¤ò¡¢¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿Æó¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¤â¤¦ÎÞ¤È¤Þ¤é¤ó¡£¡£¡£¤â¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¼¤ó¤Ö¤®¤å¡¼¤Ã¤È¤Ä¤Þ¤Ã¤È¤Ã¤ÆÀ¤³¦´Ñ¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö±Æ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡¢¥¹¥Ð¥é¥·¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¼ê¤ò繫¤°¥·¡¼¥ó¤ÇÎÞ¤¬¡×¡ÖºÇ½ª²ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¡ÊÎÞ¡Ë¡×¡ÖÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¿À²ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê°¦¤ª¤·¤¤¤è¡Ä¤ß¤ó¤Ê¤ß¤ó¤Ê¥·¥¢¥ï¥»¥Ë¡¢¥Ê¥Ã¥Æ¥´¥·¥Ê¥µ¥¤¡×¤È¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿»¿¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿·Ç¯¤Ï1·î5Æü¤«¤éÊüÁ÷ºÆ³«¡£Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£