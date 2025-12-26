¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎàÂ¼¿ÀÍÍáGKÂ¼¾å¾»¸¬¤¬µþÅÔ¤Ø´°Á´°ÜÀÒ
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï26Æü¡¢GKÂ¼¾å¾»¸¬¡Ê33¡Ë¤¬J1µþÅÔ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2020Ç¯¤ËÅö»þJ2¤À¤Ã¤¿Ê¡²¬¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¹â¤¤¥»¡¼¥Ó¥ó¥°µ»½Ñ¤òÉð´ï¤ËÊ¡²¬¤Ç¤Î6Ç¯´Ö¤Ç¥ê¡¼¥°ÀïÄÌ»»138»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£º£µ¨¤Ï¿·²ÃÆþ¤Î¾®ÈªÍµÇÏ¤ÎÂæÆ¬¤â¤¢¤ê¡¢14»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ËÍè¤Æ6Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î6Ç¯¤ÇJ1¾º³Ê¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ÎÍ¥¾¡¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤ÎÁª¼ê¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¼«¼çÎý¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ°ì½ï¤ËÇº¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¿®¤¸¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÄÍËÜGK¥³¡¼¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ª¸ß¤¤¤ËÍ×µá¤·ÀÚâøÂöËá¤Ç¤¤¿Ãç´Ö¤ÈºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥àGK¿Ø¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤â±«¤ÎÆü¤â¿¿²Æ¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤¤¤Ä¤âËÍ¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£
¡¡¤³¤Î6Ç¯¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ãç´Ö¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë½ä¤ê°©¤¨¤Æ¹¬¤»¤Ê6Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Îºâ»º¤ò¶»¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×