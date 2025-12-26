²ÈÄÂ110Ëü±ßÄ¶¤Ç220Ê¿ÊÆ¡ÄÈÄÌîÍ§Èþ¡¢Ç¯²¼É×¤é¤Èà¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼á¤Ë¡Ö¥»¥ì¥Ö¡×¡Ö¤È¤â¤Á¤ó¹¬¤»¤½¤¦♡Ã¶ÆáÍÍ¤â¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
7·î¤Ë¿·ÃÛ¿·µï¤Ë¤ª°ú±Û¤·¡Ä
¡¡¸µAKB48¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤¬²ÈÂ²¤ä»Å»öÃç´Ö¤È¤Î¼«Âð¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥á¥ê¥¯¥ê¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢É×¤Ç¥×¥íÌîµå¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¹â¶¶Ô÷Æó¤äÌ¼¡¢ÈÄÌî¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦RoLuANGEL¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤È¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¡£¥È¥Ê¥«¥¤¤ä¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥±¡¼¥¤ä¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É×¤Î¹â¶¶¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Á¥¥ó¤ò¾Ð´é¤Ç±¿¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¡Ö#¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¡Ö#Í§¥µ¥ó¥¿¡×¤Ê¤É¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ÁÇÅ¨¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¡ÖÆø¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤â¤Á¤ó¹¬¤»¤½¤¦♡Ã¶ÆáÍÍ¤â¡ª¡×¡Ö¥»¥ì¥Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈÄÌî¡¦¹â¶¶¤¬º£Ç¯7·î¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¼«Âð¡£¤³¤Î¼«Âð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÝ¯°æ¡¦ÍµÈTHEÌë²ñ¡×¡ÊTBS¡Ë¤Ø½Ð±é¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¹¤µ¤Ï220Ê¿ÊÆ¤°¤é¤¤¡×¡Ö´Ö¼è¤ê¤Ï3LDK¡×¡Ö²ÈÄÂ110Ëü±ß°Ê¾å¡×¤Ê¤É¤È¹ðÇò¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£