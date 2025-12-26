2Ç¯¤Ö¤ê6ÅÙÌÜV¤ØÊ¡²¬Âè°ì¤¬ÀµÃÒ¿¼Ã«¤òÇË¤ê¥Ù¥¹¥È8¡¡½à¡¹·è¾¡¤ÏÄëµþÄ¹²¬Àï¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡¡Ê¡²¬Âè°ì82¡½59ÀµÃÒ¿¼Ã«¡Ê26Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ÃË»Ò3²óÀï¤Ç¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Ê¡²¬Âè°ì¡ÊÊ¡²¬¡¡Ë¤¬ÀµÃÒ¿¼Ã«¡Êºë¶Ì¡¡Ë¤ò82¡½59¡Ê21¡½18¡¢18¡½11¡¢19¡½21¡¢24¡½9¡Ë¤ÇÇË¤ê½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£27Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤ÏÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤ÏµÜËÜÍÔ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ä»ý¤ÁÌ£¤ÎÂ®¹¶¤Ç¹¶·â¤òÅ¸³«¡£Âè2Q¤â·ø¸Ç¤Ê¼éÈ÷¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¸¤ï¤ê¤ÈÅÀº¹¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡10ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3Q¤ÏÀµÃÒ¿¼Ã«¤ÎÁÇÁá¤¤¹¶·â¤¬Í¸ú¤Ç¡¢¸ß¤¤¤ËÂ®¹¶¤Î±þ½·¤È¤Ê¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¿¤È¤«¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ë¤È¡¢ºÇ½ªQ¤â¹¶¼é¤Î¶¯ÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤Æ¾¡¤Á¤¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç10Ç¯Ï¢Â³18ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£Ê¡²¬¸©Í½Áª¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯ËÜÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤Ë´°¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£³«ËëÁ°¤Î¶¯¹ë¤¬½¸¤Þ¤ë18ºÐ°Ê²¼¤Î¡ÖU18¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡×¤Ç¤Ï3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É5°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤¬¡¢Ãå¼Â¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¥Ù¥¹¥È8¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£