¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¥Þ¥Ä¥±¥óÅÐ¾ì!
¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ä¥±¥ó!¡×¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Ï22Æü¤«¤é²Î¼ê¤Î¾¾Ê¿·ò¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤ä¡Ö¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡×¤Ê¤É¡¢Å¹Æ¬¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ä¥±¥ó°õºþ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Î¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¥Þ¥Ä¥±¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÀäÌ¯¤À¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£Â¾¤Ë¤â¡Ö¤Ç¤«¥Þ¥Ä¥±¥ó¡×¡ÖY2¥±¥ó¡×¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥¿¥¦¥í¥¹¡×¡Ö°ìÉÙ»ÎÆóÂë»°¥Þ¥Ä¥±¥ó¡×¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¿Ô¤¯¤·¡×¤Î¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉÁ´6¼ïÎà¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¡¡¤³¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤¬¾åÍÍ¤È¥³¥é¥Ü?¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¡Ö»×¤¤¤Î³°Ç÷ÎÏ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤ÎÀâÌÀ¤¬ÀäÌ¯¤¹¤®¤ë!¡×¡Ö²¿Ëç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·Á´Éô¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÍß¤·¤¤¡£¡ÄÍß¤·¤¤??¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤¬¥Þ¥Ä¥±¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡Ä¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¡Ä¶¯¤¹¤®¤ä¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£