【続報】長崎・佐世保市で発生の火災で消防隊出動 小佐々町楠泊の吉永鉄工所付近 非火災報と判明（12月26日午後3時4分ごろ）

2025年12月26日 15時14分

長崎県佐世保市消防局によると、26日午後3時4分ごろ、佐世保市小佐々町楠泊の吉永鉄工所（小佐々町楠泊）付近で発生したその他火災で消防隊が出動した。同事案は火災ではなかった。

西日本新聞

外部サイト

野焼きは原則NG 火の怖さ侮るなかれ
福岡・みやま市で火災の情報 瀬高町大草（12月26日午後1時7分ごろ）
福岡市中央区の建物火災で早朝に消防隊出動 警固1丁目6番付近（12月26日午前7時17分ごろ）