グランプリの足音が近づいてきた。「第70回有馬記念」（28日、中山）の公開枠順抽選会が25日、東京都港区の品川プリンスホテルで開かれ、出走16頭の枠順が決まった。枠順抽選会を生中継したBSフジのエンディングで放送された確定枠番の「歌い上げ」がネットで話題となった。

年末の大一番である有馬記念。今年はフルゲート16頭が出走する。レジェンド武豊（56）とのコンビで参戦するメイショウタバルは3枠6番に決定。06年ディープインパクト、23年ドウデュースで制している好枠から春秋グランプリ制覇を狙う。連覇を目指すレガレイラは6番目に抽選。ルメールがボールを引いて3枠5番に決まった。

公開枠順抽選会を生中継しているBSフジでは、毎年エンディングに実況アナによる「歌い上げ」が放送されていた。昨年までは青嶋達也アナウンサーが流行語なども交えて「歌い上げ」も担当していたが、8月末でフジテレビを定年退職。今年からは倉田大誠アナウンサーが有馬記念の実況を務める。

そのため今年は倉田アナが確定枠番の「歌い上げ」も務めた。今年の「歌い上げ」では、「可愛いだけじゃダメですか？強いだけじゃダメですか？両方あるからあなたは無敵。伝説の連覇へレガレイラ」などと、青嶋アナの伝統を“継承”して歌い上げた。最後は「皆さんメリ〜クリスマス！サンタちゃ〜ん！は〜い！何が好き？チョコミントよりも最高のア・リ・マ！」と締めると、抽選会場から大きな拍手が送られた。

ネットでも「渾身の流行語全馬紹介よかった！」「やはり有馬はこうでなければ」「最高」「青嶋アナからしっかり受け継いだね！」「倉田アナもイケイケだったね」「高揚感MAXになってしまった」などの声が上がった。