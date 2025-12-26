Åì¾ÚÂ³¿¡¢½ªÃÍ¤Ï342±ß¹â¡¡±ß°Â¿Ê¹Ô¤ÇÍ¢½ÐÌÃÊÁ¤ËÇã¤¤
¡¡26Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬Â³¿¤·¤¿¡£½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ342±ß60Á¬¹â¤Î5Ëü0750±ß39Á¬¡£³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Î±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î¿Ê¹Ô¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Å´¹Ý¤äÅÅµ¡¤Ê¤ÉÍ¢½Ð´ØÏ¢´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬¹¤¬¤ê¡¢¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ500±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Éý¹¤¤ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤¹¤ëÅì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï¼è°ú»þ´ÖÃæ¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡TOPIX¤Ï5.08¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3423.06¡£½ÐÍè¹â¤Ï16²¯2605Ëü³ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³ô²Á¿å½à¤Î¹â¤¤¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤³¤íÃÍ¤ò²¼¤²¤¿³ä°Â´¶¤«¤éÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¡¢Ê¿¶Ñ³ô²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£