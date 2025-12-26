人気脚本家で、女性で初めて大相撲の横綱審議委員会委員を務めた内館牧子（うちだて・まきこ）さんが１７日、急性左心不全のため死去した。７７歳だった。内館さんが原作を手がけた映画「終わった人」（２０１８年、中田秀夫監督）で主演した俳優・舘ひろしが２６日、所属事務所を通して追悼コメントを発表した。

映画は、定年を迎えて周囲から「終わった人」と見られるようになった壮介（舘）が主人公。美容師として忙しく働く妻・千草（黒木瞳）から距離を置かれるようになったが、勉強に、再就職に、淡い恋に奮闘するストーリーだ。舘は本作で第４２回モントリオール世界映画祭の最優秀男優賞を受賞。内館さんによる原作小説は１５年に発売されロングセラーになっている。

【舘ひろしコメント】

内館さんとは小説「終わった人」の映画化などで、ご一緒させていただきました。

強烈なタイトルでしたので、お受けするか迷った作品でした。

内館さんも、「よくこんなタイトルの作品に出てくださいましたね」とおっしゃっていましたが、映画が完成して、「哀愁のあるコメディで良いですね」といっていただいたことが、記憶に残っております。心よりご冥福をお祈り申し上げます。