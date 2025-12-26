「今日好き」“8人きょうだい”榎田一王、弟＆妹顔出し3ショット公開「似てる」「自慢のお兄ちゃん」の声
【モデルプレス＝2025/12/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榎田一王が12月24日、自身のInstagramを更新。弟と妹との3ショットを公開し、話題になっている。
【写真】「今日好き」ボディビル日本一高校生「似てる」弟＆妹との3ショット公開
8人きょうだいの三男である榎田は、弟と妹の3人でサンタクロースの帽子を被ったショットを公開。「メリークリスマスイブ」「天一がケーキを作ってくれました」とつづり、弟の手作りケーキを妹に食べさせる動画も披露している。
この投稿にファンからは「どことなく似てる」「自慢のお兄ちゃん」「素敵な家族」「イケメンすぎる」「メロい」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。「夏休み編2025」「チュンチョン編」に参加した榎田は、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」準グランプリ、全国高校生 男子ボディビル選手権大会170cm超級で優勝するなどの経歴を持っている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
