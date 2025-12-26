Mrs. GREEN APPLE、紅白大トリに決定 “フェーズ2ラスト”舞台での抜擢に反響相次ぐ「素敵な締めくくり」「かっこよすぎる」
【モデルプレス＝2025/12/26】12月26日、大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）の曲順が発表された。3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEのトリに反響が寄せられている。
この発表を受け、ファンからは「素敵な締めくくり」「嬉しすぎる」「おめでとうございます」「かっこよすぎる」「フェーズ2の〆に相応しいですね！」と反響が寄せられている。
◆ミセス、紅白トリに決定
Mrs. GREEN APPLEは、オープニングの「放送100年 紅白スペシャルメドレー」で「夢であいましょう」を披露。そして、番組のトリを務めることも明らかとなり「GOOD DAY」を演奏する。
◆ミセス、2025年12月31日に「フェーズ2」完結
10月16日のYouTube生配信にて、2025年12月31日に「フェーズ2」を完結させ、活動休止期間は設けず、メンバー編成も変えずに2026年1月1日に「フェーズ3」を開幕すること、2026年秋頃に6作目のオリジナルアルバムをリリースすることなどを発表している。
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
