【レンチン20分で作れるお煮しめ】２人分の食べ切りサイズ、重ねるだけで本格味に

今年のお正月料理、何にしよう。煮しめは食べたい。でも、少しだけでいいし、時間も手間もかけたくない……。そんなときにちょうどいいのが、レンジで作る煮しめです。

下ごしらえはシンプル、あとは重ねてレンチンするだけ。火を使わずに作れるのに、ちゃんと本格的な味わい。たったの20分で完成するので、忙しい年末年始でも無理のない一品です！

『レンジ煮しめ』のレシピ

材料（2人分）

鶏もも肉（から揚げ用）……150g

こんにゃく……1/2枚（約125g）

にんじん……1/2本（約70g）

れんこん……1/2節（約100g）

生しいたけ……4〜5個（約80g）

〈下味〉

ごま油……大さじ1/2

しょうゆ……大さじ2

砂糖……大さじ1

作り方

（1）鶏肉に下味をもみ込む

ボールに〈下味〉の材料を入れて混ぜ、鶏肉を加えてもみ込み、10分おく。

材料の下ごしらえをする

こんにゃくは一口大にちぎり、口径20〜21cmの耐熱のボールに入れてふんわりとラップをして、電子レンジ（600W）で2分加熱し、ざるに上げる。にんじんは皮をむき、小さめの乱切りにする。れんこんは皮をむき、一口大の乱切りにして、水にさらして水けをきる。しいたけは石づきを切り、半分にそぎ切りにする。

【POINT】にんじんは梅形に抜いてもOK

幅1cm以下の輪切りにし、抜き型で梅形に抜く。小鍋に入れて、かぶるくらいの水を注ぎ、柔らかくなるまでゆでる。

（2）耐熱のボールに具材を順に入れる

口径20〜21cmの耐熱のボールに、にんじん、れんこん、しいたけ、こんにゃくを順に重ねて広げ入れる。鶏肉を汁ごと入れ、ふんわりとラップをする。

（3）レンジで加熱し、混ぜて仕上げる

電子レンジで5分加熱し、一度取り出して全体を混ぜる。ラップをはずして再びレンジで5分加熱し、全体を混ぜ合わせる（にんじんが堅ければ、さらに1分加熱する）。時間があればこのままさまし、ときどき混ぜて煮汁をしっかり吸わせる。

ごま油入りの下味で肉がジューシーに！

レンジ加熱だとパサつきがちな鶏肉が、下味にごま油を入れてもみ込むことで、しっとり、ジューシーな仕上がりに。風味もアップしていいことずくめ！

手間をかけすぎず、きちんとおいしい。そんな煮しめがあれば、お正月の支度も少し肩の力が抜けます。あたたかな食卓とともに、よい新年をお迎えください。

小林 まさみコバヤシ マサミ 教えてくれたのは… 料理家 会社勤めをしながら料理研究家を目指し、調理師学校で学ぶ。料理研究家やフードコーディネーターのアシスタントを経て独立。主婦になってから料理の道に入ったため、読者目線の無理のない、作りやすいレシピに定評がある。 詳細はこちら

（『オレンジページ』2017年1月17日号より）