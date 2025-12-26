ぴょな“超ミニ丈”で美太もも全開「一瞬穿いていないのかと」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/12/26】モデルのぴょな（PyunA.）が12月24日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】25歳人気モデル「一瞬穿いていないのかと」際どい美脚ショット
ぴょなは「Merry Christmas Eve」とつづり、白のトップスにミニ丈を合わせたコーディネートを披露。スラリとした美しい脚が際立っている。
この投稿にファンからは「すらっとした脚線美」「一瞬穿いていないのかと思った」「可愛すぎる」「圧倒的美」「スタイル良すぎ」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳人気モデル「一瞬穿いていないのかと」際どい美脚ショット
◆ぴょな、超ミニ丈コーデ披露
ぴょなは「Merry Christmas Eve」とつづり、白のトップスにミニ丈を合わせたコーディネートを披露。スラリとした美しい脚が際立っている。
◆ぴょなのショーパン姿が話題
この投稿にファンからは「すらっとした脚線美」「一瞬穿いていないのかと思った」「可愛すぎる」「圧倒的美」「スタイル良すぎ」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】