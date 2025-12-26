気象台は、午後3時32分に、暴風雪警報を留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村に発表しました。またなだれ注意報を旭川市、留萌市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村、遠別町、天塩町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻などに発表 26日15:32時点

留萌地方では、26日夜のはじめ頃から27日夕方まで暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■旭川市

□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■留萌市

□暴風雪警報【発表】

26日夜のはじめ頃から27日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 16m/s



□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■士別市

□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■名寄市

□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■富良野市

□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■鷹栖町

□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■東神楽町

□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■当麻町

□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■比布町

□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■愛別町

□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■上川町

□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■東川町

□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■美瑛町

□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■上富良野町

□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■中富良野町

□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■南富良野町

□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■占冠村

□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■和寒町

□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■剣淵町

□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■下川町

□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■美深町

□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■音威子府村

□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■中川町

□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■幌加内町

□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■増毛町

□暴風雪警報【発表】

26日夜のはじめ頃から27日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 16m/s



□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■小平町

□暴風雪警報【発表】

26日夜のはじめ頃から27日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 16m/s



□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■苫前町

□暴風雪警報【発表】

26日夜のはじめ頃から27日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 16m/s



□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■羽幌町

□暴風雪警報【発表】

26日夜のはじめ頃から27日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 16m/s



□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■天売焼尻

□暴風雪警報【発表】

26日夜のはじめ頃から27日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 16m/s



□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■初山別村

□暴風雪警報【発表】

26日夜のはじめ頃から27日夕方にかけて警戒

風向 西

・陸上

最大風速 16m/s



□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■遠別町

□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



■天塩町

□なだれ注意報【発表】

27日にかけて注意



