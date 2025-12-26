テレビ朝日系「今夜決定！全国１万人が選んだ１００年先も残したい昭和の名曲」が２５日に放送された。

歌唱アーティストとして登場の歌手・氷川きよしは松田聖子の名曲「赤いスイートピー」が歌手としての原点となったことを振り返った。

氷川は「たくさん、聖子さんみたいになりたいっていう方おられると思うんですけど。その中の１人で。もう、生きる力をいただいたのが聖子さんの歌声であり」と笑顔を見せた。

つづけて「それで『赤いスイートピー』を初めて人前で歌ったのが５歳のときで。自分が肯定できた。『上手いねー』って言われて。肯定できたのも『赤いスイートピー』。そこからがスタート。歌のルーツがやっぱり『赤いスイートピー』なので」と強い思い入れを明かした。

氷川は「当時はものすごく、自分の声って『ちょっと聖子さんに近いかも！』みたいな思いながら５歳のときに歌ってたから」と述懐。「夢を持たせてもらったっていう。そういう感じがしますね」と振り返った。

氷川はスタジオで名曲「赤いスイートピー」を魂を込めた大熱唱。大歓声に満面の笑顔で応えていた。