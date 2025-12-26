お笑いコンビ「おぎやはぎ」が25日深夜、TBSラジオ「JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1・00）に出演し、俳優・高杉真宙（29）と女優・波瑠（34）の結婚に驚きを口にした。

2人は23日、それぞれのSNSに連名の直筆サイン入りの文書で結婚を発表。「この結婚を機に人として、役者としてもより一層成長できるよう、真摯（しんし）に仕事と向き合っていく所存です」と報告した。

高杉は同番組にたびたび登場しては、おぎやはぎにいじられている。最近では、11日深夜放送の同番組にゲスト出演したばかりだった。矢作兼（54）は「びっくりしたのは、あれでしょうよ。『メガネびいき』にくれたの、先々週よ？我々のアイドル、“たかまひ”…」と、独特の略称で高杉の結婚に触れた。

収録中には微妙に高杉のプライベートに触れていた。矢作は「“プライベートで何してるの？”とか聞いたじゃん？ああいう時にドキっと…“彼女とかいないのかよ？”とか、そういうこと（話の流れ）になりそうじゃん」と回顧。「一応俺たちだって、たかまひにリスペクトはあるし、ちゃんと俳優さんでちゃんとした人だから、そんなデリカシーのない質問はしないよ」と、あえて私生活には踏み込まなかったことを明かした。また「どうしよう？となったら。性格的にうそ付けないから。絶対聞いてたら、“はっ…はっ…はっ…波瑠？波瑠？波瑠？”って（名前を出してしまいそう）」と、ジョークで笑わせた。

矢作は「よかったわ。胸をなで下ろした。ああ、よかったと」と安堵した。番組アフタートークでは、人見知りでインドア派な高杉に合いそうな女性についても予想していた。「アフタートークでいろいろ、こういう子が似合うとか話したよね。波瑠さんは出てこなかったけど、条件合ってるよね。年上というのは絶対合ってると思ったし、インドアの人がいいと」。高杉と波瑠は好きなゲームで親交を深めたといい、小木博明（54）は「ゲームでしかあの人にはチャンスなかったじゃん、絶対に。顔も合わせないわけだし」と、小木らしい祝福の言葉を送った。