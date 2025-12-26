ファインズ<5125.T>が後場急伸しストップ高の７２８円に買われている。午後２時３０分ごろ、人材紹介事業を展開するオルプラ（東京都品川区）とＮｅｘｉｌ（東京都渋谷区）のそれぞれ全株式を来年１月に取得し子会社化すると発表しており、事業拡大への期待感から買いが入っているようだ。



２社の集客ノウハウとファインズのＷｅｂマーケティングの知見を融合することで、年間１２万人超が利用する新たな人材プラットフォームを形成し、若年層・エッセンシャルワーカーの転職支援市場におけるリーディングカンパニーを目指す。また、２社の採用支援の知見とファインズのＤＸ支援の知見を融合させることで、ＡＩ技術を活用しながら顧客の採用プロセス全般を支援する最新のＲＰＯ（リクルートメントプロセスアウトソーシング）の提供などの新しい取り組みを進めとしている。取得価額は合計で約１０億９６００万円。なお、同件が業績予想に与える影響は他の要因も含めて精査中としている。



出所：MINKABU PRESS